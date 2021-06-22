АКОРТ попросила уточнить, как отстранять от работы непривитых сотрудников

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейшие ретейл-сети, попросила столичные власти уточнить законные основания не допускать до работы невакцинированных сотрудников. В заявлении указывается на противоречия требований властей Москвы и Трудового кодекса РФ

В письме, направленном столичному санитарному врачу Елене Андреевой, АКОРТ попросила столичные власти уточнить, какие сейчас есть основания для недопуска на работу невакцинированных сотрудников, сообщают «Известия». Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что непривитых сотрудников можно отстранять от работы, однако в этой ситуации бизнесмены нашли противоречие с Трудовым кодексом.

В своем заявлении ассоциация особо подчеркнула имеющиеся у работодателя обязательства по исполнению трудового договора. В перечне причин для увольнения в ТК вакцинация отсутствует. Поэтому, обращает внимание АКОРТ, уволенный работник может обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда, что повлечет за собой санкции — вплоть до закрытия.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что получает огромное количество жалоб на угрозы увольнением и лишением премий со стороны работодателей от людей, не привитых от коронавируса, сообщает ТАСС.

15 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому прививки должны получить не менее 60% работников торговли, общепита и других отраслей. С 15 июля Главконтроль сможет оштрафовать организацию на сумму до 300 тыс. руб., а в случае повторного нарушения — до 1 млн руб. При этом могут еще и остановить работу предприятия на срок до трех месяцев.

Неофициально представители столичной мэрии заявляли СМИ, что «антипрививочников» можно просто отстранять от работы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра труда Антона Котякова.

Президент Московской коллегии адвокатов Ренат Курбанов заявил, что в нынешней ситуации, учитывая сложившуюся конъюнктуру, проверяющие органы вряд ли будут проводить инспекции. Но суды могут не согласиться с тем, что отстранение невакцинированных сотрудников возможно и легально, добавил он, и работодатели их проиграют.