АКОРТ предлагает расширить перечень одежды, подлежащих маркировке

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила расширить перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке. Ретейлеры считают необходимым маркировать рубашки, блузы, спортивные костюмы и другие предметы гардероба, передает ТАСС со ссылкой на письмо ассоциации.

АКОРТ (в нее входят «Снежная королева», «Спортмастер», Familia, «Леруа Мерлен», Ingka (IKEA), «Магнит», Х5 Group, «М.Видео-Эльдорадо» и другие торговые сети) объяснила необходимость расширения перечня тем, что торговля и маркированной, и немаркированной продукцией усложнила работу и привела к росту издержек. Авторы письма, подлинность которого подтвердили в АКОРТ, отмечают, что потребители не могут визуально определить, относятся ли товары к перечню маркируемых или нет, и жалуются на продавцов даже в отсутствии нарушения с их стороны.

В письме говорится о необходимости маркировки рубашек, блузок, одежды из искусственного меха и фетра, пальто, курток, плащей, спортивных и лыжных костюмов, комбинезонов, жакетов и пиджаков, свитеров и кардиганов, шалей, шарфов, галстуков и шейных платков. Из документа следует, что перечень товаров согласован участниками рабочей группы по маркировке товаров легкой промышленности.

В Минпромторге изданию подтвердили поступление предложений о расширении перечня маркируемых товаров легкой промышленности.

«Однозначная позиция представителей отрасли о возможных сроках введения обязательной маркировки средствами идентификации в отношении новых позиций продукции легкой промышленности не сформирована. Поэтому данный вопрос на сегодняшний день дополнительно прорабатывается Минпромторгом России со всеми заинтересованными сторонами», — сообщили в ведомстве.

Эксперименты по маркировке товаров проходят в России с 2019 года в рамках инициативы создания единой национальный системы маркировки и отслеживания товаров. Тогда некоторые предметы одежды начали маркироваться специальными QR-кодами.