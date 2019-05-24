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АКОРТ: «Ритейлерам становится не выгодно принимать оплату картами»

Ритейл предупредил банки, что не удержит стоимость продукции из-за высоких тарифов на оплату картами. В 2019 году потери продавцов могут упасть еще на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

Ритейлеры считают, что если ставки банков не снизятся, то цены в магазинах будут расти быстрее, станут хуже системы скидок, и распространение безналичных платежей станет намного более медленным. Банки в свою очередь оправдываются, что если они потеряют доход от «безнала», то им придется ухудшить условия по кредиткам и программам лояльности.

«Оплата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных денежных средств с последующей их инкассацией», говорится в письме.

По данным финансовой отчетности ритейлеров, подготовленной по международным стандартам (МСФО), затраты на эквайринг для продуктовых магазинов составляют 0,4–0,8% от оборота, тогда как расходы на обслуживание наличной выручки — 0,2%.

«Сложившаяся ситуация делает экономически невыгодным прием к оплате банковских карт и стимулирует возврат в том числе предприятий малого и среднего бизнеса к расчетам наличными», — пишут в АКОРТ.

Эту точку зрения поддержала и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По их расчетам, средняя ставка по эквайрингу составляет 1,2−1,5%, в то время как по инкассации она варьируется от 0,18% до 0,22%. Сэкономленные средства интернет-компании могут направить на улучшение предложений и сервисов для клиентов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что банки должны снижать уровень тарифов по эквайрингу. Пока удалось добиться уменьшения комиссий при продаже социально значимых товаров и услуг, а также крупных покупок, но это первый этап положительных изменений.

Но это только первый этап, уточнила она. Дальнейшее сокращение ставок возможно благодаря распространению системы быстрых платежей (СБП) ЦБ. Следующий этап ее развития — это возможность расплачиваться в магазинах не картой, а через мобильное приложение СБП.

— В этом случае тарифы будут невысокие, значительно ниже комиссий, которые банки берут за эквайринг. Будет реальная конкуренция, — сказала глава ЦБ.

Автор: Анна
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