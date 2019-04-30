«Аксиомус» полностью интегрируется в Boxberry

Boxberry выкупает долю 25% у основателей курьерской службы, 75% компания приобрела в 2016 году. Таким образом завершается процесс слияния бизнеса.

Покупка доли — логичное завершение интеграции двух компаний. Стороны уже договорились об условиях сделки, юридические и технические процессы будут завершены к осени. Новый сезон компании начнут в режиме «единого окна».

«Аксиомус» работает на московском рынке с 2009 года. Служба осуществляет курьерскую доставку, а также является консолидатором (доставляет товары в ПВЗ партнеров), предоставляет услуги кассового обслуживания и приём наложенного платежа. География работы компании — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Опыт «Аксиомуса» помог Boxberry усилить курьерскую доставку в регионах. В конце 2016 года география сервиса не превышала 220 городов, сейчас услуга предоставляется почти в 1200 населённых пунктах России. В Москве и Санкт-Петербурге курьеры принимают оплату как наличными, так и банковскими картами. Опция примерки одежды и обуви действует по всей России. В ближайшие месяцы в столице курьерская доставка будет осуществляться без выходных, а в регионах появится возможность выбора временных интервалов.

«Мы продолжим тиражировать отработанные „Аксиомусом“ технологии в регионах. Это позволит Boxberry предложить клиентам даже в небольших городах услугу курьерской доставки столичного уровня. Завершение интеграции ускорит процесс», — говорит директор службы доставки Boxberry Михаил Бахарев.

Также Boxberry оптимизирует процессы взаимодействия с интернет-магазинами. В конце мая компания презентует партнёрам новую версию личного кабинета — с удобным интерфейсом, расширенным функционалом и повышенной надёжностью.

Несмотря на полное слияние компаний бренд «Аксиомуса» сохранится: запущен процесс регистрации товарного знака, который будет принадлежать Boxberry.