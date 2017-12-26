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Активы Enter выставлены на торги в третий раз

Активы признанного банкротом интернет-ритейлера Enter (компания «Энтер») выставлены на торги в очередной раз, среди лотов — логотип и доменное имя enter.ru, сообщает vc.ru со ссылкой на единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Это третья попытка кредиторов Enter продать активы компании. Прошлые торги прошли в сентябре-октябре и ноябре-декабре прошлого года, но тогда ни на один из 44 лотов не поступило заявок.

Новые торги стартуют 29 января 2018 г., начальная цена каждого лота была снижена: товарный знак с основным логотипом Enter оценивается в 95,8 млн руб., домен enter.ru — 7,4 млн руб. (на первых торгах товарный знак и основной логотип Enter оценивались в 106,5 млн руб., домен — в 8,2 млн руб.).

Эксперты, опрошенные vc.ru, отметили, что сам по себе домен, без торгового знака, который продается отдельно, практически бесполезен.

Указывается, что у каждого товарного знака есть срок действия регистрации, после его истечения любая компания или любой гражданин России может зарегистрировать его повторно, если прошлый владелец не продлит исключительные права на знак. Срок регистрации товарного знака с основным логотипом Enter заканчивается в ноябре 2021 г.

Если на активы «Энтер» не найдется желающих, их дальнейшую судьбу будет решать комитет кредиторов компании.

Автор: Анна
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