Альфа-банк ввёл комиссию в 25% за выдачу наличных для компаний и ИП

Альфа-банк разослал своим клиентам информационное письмо, в котором сообщил о введении новых комиссий: 10% от суммы за перечисление остатка денежных средств и 25% за выдачу наличных в отношении компаний и ИП, к которым применены меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк считает абсолютно правильной политику ЦБ РФ, направленную на предотвращение теневого оборота наличных. Данная мера никоим образом не будет распространяться на добросовестных клиентов, уверяют банкиры, и надеются на понимание и дальнейшее сотрудничество с лояльными клиентами.