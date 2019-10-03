Алекс Васильев покинул пост директора по международному развитию «Яндекс.Маркета»

Директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев покинет пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ранее Васильев занимал пост директора по развитию бизнеса логистической компании Cainiao (входит в Alibaba Group) в России и СНГ.

Алекс Васильев пришёл в «Яндекс.Маркет» в мае 2018 года. В зону его ответственности входил совместный проект «Яндекса» и Сбербанка по развитию трансграничной торговли — маркетплейс «Bringly». Площадку запустили в ноябре 2018 года. Однако уже в первой половине 2019 года в привлечение аудитории для проекта перестали инвестировать, и его посещаемость резко упала. В «Яндекс.Маркете» говорят, что трансграничная торговля переходит в основной проект — маркетплейс «Беру!».

Данные SimilarWeb. Предоставлены Алексем Петровским.

«В понедельник у меня был последний рабочий день в Яндекс.Маркете. Когда чуть больше года назад я принимал решение перейти из группы Alibaba в Маркет, то очень долго не мог решиться. Я и тогда был уверен и сейчас так думаю, что Alibaba — это великая компания и одно из самых лучших мест для работы в tech индустрии в мире. Поэтому решение оставить топовую позицию в большом и хорошо известном во всем мире бизнесе далось нелегко.



Сейчас же, по прошествии времени, понимаю, что этот бесценный опыт (в том числе и ошибок) и множество замечательных людей, которых встретил здесь, стоили того, чтобы все поменять в мае 2018. Более того, уверен, что со многими прекрасными людьми, с которыми довелось поработать, как в Маркете, так и в Сбербанке, наши пути ещё не раз пересекутся», — комментирует Алекс Васильев.

Васильев ушёл из компании по своему желанию, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя «Яндекс.Маркета» Полину Упитис. Другого человека на пост директора по международному развитию компания не ищет. Васильев пообещал рассказать о своих планах на будущее и новых проектах позднее.