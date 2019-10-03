+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Алекс Васильев покинул пост директора по международному развитию «Яндекс.Маркета»

Директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев покинет пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ранее Васильев занимал пост директора по развитию бизнеса логистической компании Cainiao (входит в Alibaba Group) в России и СНГ.

Алекс Васильев пришёл в «Яндекс.Маркет» в мае 2018 года. В зону его ответственности входил совместный проект «Яндекса» и Сбербанка по развитию трансграничной торговли — маркетплейс «Bringly». Площадку запустили в ноябре 2018 года. Однако уже в первой половине 2019 года в привлечение аудитории для проекта перестали инвестировать, и его посещаемость резко упала. В «Яндекс.Маркете» говорят, что трансграничная торговля переходит в основной проект — маркетплейс «Беру!».

Данные SimilarWeb. Предоставлены Алексем Петровским.

«В понедельник у меня был последний рабочий день в Яндекс.Маркете. Когда чуть больше года назад я принимал решение перейти из группы Alibaba в Маркет, то очень долго не мог решиться. Я и тогда был уверен и сейчас так думаю, что Alibaba — это великая компания и одно из самых лучших мест для работы в tech индустрии в мире. Поэтому решение оставить топовую позицию в большом и хорошо известном во всем мире бизнесе далось нелегко.

Сейчас же, по прошествии времени, понимаю, что этот бесценный опыт (в том числе и ошибок) и множество замечательных людей, которых встретил здесь, стоили того, чтобы все поменять в мае 2018. Более того, уверен, что со многими прекрасными людьми, с которыми довелось поработать, как в Маркете, так и в Сбербанке, наши пути ещё не раз пересекутся», — комментирует Алекс Васильев.

Васильев ушёл из компании по своему желанию, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя «Яндекс.Маркета» Полину Упитис. Другого человека на пост директора по международному развитию компания не ищет. Васильев пообещал рассказать о своих планах на будущее и новых проектах позднее.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

24 сентября / Комментарии
Клиентский сервис Яндекс.Директа начнет работать 24х7

Клиентский сервис Яндекс.Директа начнет работать 24х7

С 1 ноября клиентский сервис в Яндекс.Директе станет круглосуточным. Рекламодатели смогут связаться с менеджерами по бесплатному телефону в любое время суток во всех часовых поясах России.

далее →

20 сентября / Комментарии
Лидеры российского онлайн и офлайн-ритейла выступят на открывающей сессии New Retail Forum. Почта России

Лидеры российского онлайн и офлайн-ритейла выступят на открывающей сессии New Retail Forum. Почта России

Топ-менеджеры Wildberries, ГК «М.Видео–Эльдорадо» и «Ситилинка» ответят на вопросы аудитории и расскажут о том, благодаря каким моделям им удалось стать ведущими игроками рынка.

далее →

18 сентября / Комментарии
Бывший руководителем отдела рекламы DNS получил 8 лет колонии

Бывший руководителем отдела рекламы DNS получил 8 лет колонии

Александр Панов, три года проработавший в DNS руководителем отдела рекламы и успевший за это время «отмыть» 95 миллионов рублей, был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. В четверг, 12 сентября, суд отправил Панова в колонию на 8 лет с штрафом в 500 тысяч рублей.

далее →

13 сентября / Комментарии
Инвестор Леонид Богуславский вышел из капитала онлайн-ритейлера Ozon

Инвестор Леонид Богуславский вышел из капитала онлайн-ритейлера Ozon

Инвестор Леонид Богуславский вышел из уставного капитала Ozon Holdings Ltd. Он продал свой пакет основным акционерам онлайн-магазина — Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система»

далее →

12 сентября / Комментарии
Новый iPhone на Авито обойдется в 200 тысяч рублей, место в очереди — в 400 тысяч

Новый iPhone на Авито обойдется в 200 тысяч рублей, место в очереди — в 400 тысяч

По данным Авито, 10 сентября, в день презентации новинок Apple, число поисковых запросов «iphone» и «айфон» на сайте достигло максимального значения: с начала года рост составил +35%. Пик интереса россиян к продукции Apple был достигнут именно 10 сентября: в этот день iPhone поднялся на три позиции и занял 13-е место в рейтинге самых востребованных товаров у россиян.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!