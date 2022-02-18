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Александр Цыпкин и Рената Литвинова в рекламе М.Видео вдохновляют на поздравления и покупку подарков

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М.видео
М.видео
Бытовая техника

Бренд М.Видео в преддверии праздников февраля и марта запустил рекламную кампанию «Подарки со смыслом», героями которой стали Александр Цыпкин и Рената Литвинова, мастера креатива и ораторского искусства. Лайн проекта: «Найди слова в сердце, а подарки в М.Видео».

М.Видео в рамках кампании запустила два ролика, в которых Рената Литвинова и Александр Цыпкин, выбирая подарки в магазине М.Видео, репетируют поздравления. Замеченные случайными покупателями, они объясняют и персонажу-покупателю, и зрителю, как важно иногда найти те самые нужные слова, чтобы опыт дарения получился по-настоящему особенным. Агентством-партнёром выступил Blacklight.

«В новой праздничной кампании мы решили сделать акцент на смыслах и эмоциях. Основной стала идея, что любой подарок может произвести ещё более сильное впечатление, если будет сопровождаться красивой речью. Поэтому для участия в проекте мы пригласили героев, которые знают, как превратить технику в самые незабываемые сюрпризы для второй половинки с помощью необычных эпитетов. К тому же, приобрести подарки в М.Видео сейчас можно со скидами до −50%, а получить с экспресс-доставкой всего за два часа, что освободит время для других приятных хлопот перед праздниками».

Руководитель направления по работе с лидерами мнений и маркетинговых специальных проектов М.Видео-Эльдорадо Татьяна Шароварская.

Кампания стартует 17 февраля и будет в ротации в течение месяца. Рената Литвинова и Александр Цыпкин не только вдохновляют покупателей М.Видео на красивые поздравления, но и оставили отзывы и комментарии к потенциальным подаркам — на сайте и в мобильном приложении М.Видео. Основной лайн кампании «Найди слова в сердце, а подарки — в М.Видео» — продолжит конкурс в социальных сетях ритейлера, где участники получат возможность выиграть курсы в школе ораторского искусства «Король говорит».

«В новой коммуникации мы с М.Видео решили не играть на территории социального или выступать стереотип-брейкерами вокруг гендерных праздников в попытке выбиться из клаттера. Потому что, как ни парадоксально, именно в этих попытках и не удаётся из него вырваться — реклама сейчас вся об этом. Чтобы остаться на территории УТП бренда — возможность предоставлять своим клиентам многообразие вариантов для подарков по выгодной цене — мы решили пойти по пути искренности и романтизации инфоповода. Для подарков (любых) — М.Видео. Для слов (искренних) — поиски в своём сердце. Такими поисками занимаются даже „Титаны слова“ — Рената и Александр — ролик тому доказательство».

Руководитель креативной группы Blacklight Алина Измайлова.

Компании и сервисы: М.видео
Автор: Elvira
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