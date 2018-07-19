Александр Иванов присоединился к команде МаксиПост

МаксиПост, одна из ведущих компаний на рынке курьерской доставки для интернет-магазинов, объявляет о расширении состава директоров. Новым участником управленческой команды стал Александр Иванов — президент Ассоциации E-Commerce Russia (Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли).

В настоящее время Александр также возглавляет экспертный совет РЭЦ (Российский Экспортный Центр). Многим участникам рынка он известен как ведущий передачи «Актуальный Е-коммерс» на Радио Медиаметрикс. В качестве независимого директора Александр Иванов выступит консультантом МаксиПост в сфере GR, а также будет принимать участие в формировании долгосрочной стратегии компании на российском и международном рынках.

Совет Директоров МаксиПост создан Денисом Иванниковым — новым бенефициарным владельцем МаксиПост. На текущий момент в составе Совета 12 директоров, среди которых как штатные сотрудники, так и независимые участники рынка (в том числе, Виктор Насочевский, основатель платежной системы Rapida, Андрей Александрович, основатель первого агрегатора служб доставки DDELIVERY и другие). В ближайшей перспективе — привлечение новых экспертов.

По словам Дениса Иванникова, «Для реализации наших планов нам нужен максимальный экспертный охват, знание всех нюансов бизнеса в сфере e-commerce, логистики, ИТ, финансов, международной торговли и т.д. Мы приглашаем лучших специалистов в своей области, которые знают рынок изнутри, понимают его специфику и тренды. Я считаю, что для выхода на принципиально новый уровень нужно отходить от формализованных методов управления и делать ставку на генерацию идей и коллективный разум».

По словам Александра Иванова, «Для любого консультанта „выход в поля“ — это неотъемлемая часть работы по расширению кругозора и поддержанию себя в тонусе как практикующего эксперта. А войти в команду Дениса Иванникова — особая удача. Где он — там всегда масса энергии, тектонические сдвиги и большие прорывы в бизнесе. Буду рад оказаться полезным в достижении всех поставленных им целей».

В стратегических планах МаксиПост — активное расширение сети по модели франчайзинга, консолидация активов за счет M&A, а также международная экспансия.