Александр Изосимов займёт позицию CEO Группы «М.Видео-Эльдорадо»

Компания ПАО «М.видео» объявляет об утверждении Советом директоров Александра Изосимова на должность CEO (генерального директора) Группы «М.Видео-Эльдорадо».

В задачи Александра Изосимова входит дальнейшее развитие модели One Retail и цифровая трансформация бизнеса Группы, укрепление лидерских позиций компании в качестве онлайн-игрока российского рынка бытовой техники и электроники, развитие отношений с инвестиционным сообществом, рост акционерной стоимости и ликвидности акций компании.

Александр имеет более чем 20-летний опыт работы в качестве топ-менеджера, СЕО и члена Советов директоров в различных отраслях, включая товары повседневного спроса, телекоммуникации и финансовые рынки. Значительная часть его профессионального опыта связана с работой в публичных компаниях, торгующихся на биржах Москвы, Лондона, Стокгольма и Нью-Йорка.

Председатель Совета директоров Группы «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев: Группа «М.Видео-Эльдорадо» за последние несколько лет сумела разработать и начать реализовывать одну из самых эффективных бизнес-моделей в своём сегменте рынка на глобальном уровне. У компании есть стратегическое видение дальнейшего развития и ресурсы для воплощения новых планов. Важной задачей на данном этапе является усиление команды менеджмента, которой предстоит воплотить новую стратегию в жизнь. Уверен, что безупречная репутация Александра Изосимова, его менеджерский опыт и экспертиза в цифровых бизнесах дадут новый импульс в развитии бизнеса компании«.

Президент и председатель правления Группы М.Видео-Эльдорадо Александр Тынкован: «М.Видео-Эльдорадо» за последние несколько месяцев существенно ускорила цифровую трансформацию и переход на модель One Retail, но мы только вначале пути по построению нового подхода к продажам и клиентскому сервису, в основе которых лежит смартфон и мобильные технологии. Управленческий опыт Александра в бизнесах, которые переходили на новый этап в своём развитии, абсолютно релевантен задачам «М.Видео-Эльдорадо», и безусловно, усилит профессиональную экспертизу команды«.

Александр Изосимов: «Группа „М.Видео-Эльдорадо“, на мой взгляд, одна из лучших компаний в потребительском секторе современной России. Её отличительной чертой всегда была способность адаптироваться к быстрым изменениям рынка, ставить перед собой и решать нетривиальные и амбициозные задачи. Сейчас перед бизнесом стоит новый вызов — цифровая трансформация и реализация полного потенциала роста компании. Я не хочу недооценивать ни сложность задачи, ни интенсивность конкуренции, но после знакомства с очень сильной и мотивированной командой „М.Видео-Эльдорадо“ у меня нет никаких сомнений в успехе».

CEO Группы «М.Видео-Эльдорадо» подчиняется Совету директоров ПАО «М.видео» и отвечает за всю операционную деятельность компании. Под его руководством находятся как управляющие директора брендов «М.Видео» и «Эльдорадо», так и директора объединённых функций — коммерческой, финансовой, управления персоналом, управления поставками, дистрибуцией и логистикой, а также операционный директор, курирующий работу ИТ, бизнес-трансформации и дата-офиса.

Консультантом Группы «М.Видео-Эльдорадо» в поиске выступила компания Spencer Stuart. Александр Изосимов приступит к своим обязанностям с 1 октября 2020 года, Энрике Фернандес, ранее занимавший позицию CEO, перешёл в Совет директоров ПАО «М.видео».