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Александр Шульгин: закон о регулировании товарных онлайн-агрегаторов вызовет рост цен

Глава Яндекса Александр Шульгин заявил, что принятие закона о регулировании товарных онлайн-агрегаторов в текущей версии спровоцирует рост цен. Как сообщает RNS, Шульгин уверен, что такие ресурсы, как Яндекс.Маркет или Price.ru, не смогут полноценно выполнять свою функцию, что приведет к неэффективности и подорожанию товаров.

«Это приведет к тому, на мой взгляд, что способность агрегаторов выполнять свою функцию сократится, что ни в коем случае не будет являться благом. В итоге это приведет к тому, что неэффективность будет расти и цены будут расти», — сказал глава Яндекса.

Шульгин отметил, что предложение Яндекса состоит в том, «чтобы откорректировать законопроект и привести в соответствие права и обязанности агрегаторов».

Напомним, Роспотребнадзор выразил озабоченность тем, что товарные онлайн-агрегаторы находятся вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей. В начале марта 2017 года Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предложенный Роскомнадзором, который вводит понятие товарного агрегатора и ответственность за предоставление им заведомо недостоверной информации о товаре (услуге) и продавце.

Законопроект обязывает агрегаторов документально подтверждать полномочия действовать в интересах продавца, а также сообщать информацию о товаре. Если же агрегатор предоставляет о товаре или продавце недостоверную информацию, то на него возлагается ответственность за убытки, возникшие у потребителя вследствие такой информации.

Автор: Анна
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