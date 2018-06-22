Алексей Фёдоров основал ассоциацию представителей DIY-рынка

В Минюст представлены документы для регистрации в России DIY-ассоциации, которая будет заниматься проблемами и перспективами развития рынка строительных материалов и товаров для ремонта.

В ассоциацию войдут строительные сети и вендоры, а также застройщики для ведения многостороннего диалога в отрасли. Предварительное решение о вступлении в организацию приняли более 50 компаний.

«Предполагается, что ассоциация станет площадкой для общения, представления лучших отечественных и мировых практик, неким коворкингом в широком смысле. Планируется организация собственного аналитического центра, который станет оценивать ситуацию, динамику и тенденции на DIY-рынке. Участие в работе ассоциации не будет предусматривать никаких взносов, а исследования планируется публиковать в свободном доступе. В настоящее время подобных открытых аналитических данных просто нет, а практически всем компаниям для построения стратегических планов необходимо опираться на них», — сказал основатель ассоциации, управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.

Среди будущих направлений работы ассоциации — импортозамещение, прогнозирование развития DIY-рынка, взаимодействие с поставщиками и конечным потребителем, а также просветительская деятельность в части возрождения российской школы строительного образования и подготовки кадров.

Ассоциация будет бороться за снижение цен на товары, уменьшение доли контрафакта, повышение качества сервиса для потребителей и защиту их прав.

«Создание ассоциации мы рассматриваем положительно. По нашему мнению, на первый план должно выйти выстраивание отношений с производителями. Подобная площадка, несомненно, будет способствовать взаимопониманию всех заинтересованных сторон. Чтобы производители оценивали востребованность того или иного ассортимента, понимали прозрачность условий работы с торговыми сетями. Создание ассоциации поможет сформировать инновационную и эффективную коммуникацию на рынке DIY-товаров», — комментирует Руслан Хакало, директор по сорсингу Leroy Merlin.