+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Алексей Фёдоров возглавил комитет по торговле «Деловой России»

Алексей Фёдоров возглавил комитет по торговле «Деловой России». Ранее господин Федоров возглавлял Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), продвигал идеи регулирования ретейла, обеления деятельности интернет-магазинов и единых рыночных условий для предпринимателей.

За время работы Федорова в АКИТ Правительством было принято снижение порога беспошлинной торговли. В настоящий момент в процессе согласования поправки к закону «О защите прав потребителей», дистанционная торговля алкоголем, ювелирными изделиями и лекарственными препаратами.

На новом посту Алексей Фёдоров сменил президента группы «М.Видео-Эльдорадо» Александра Тынкована. С приходом нового руководителя предполагается значительное расширение повестки комитета: содействие развитию рынка розничной торговли и сохранению конкурентных отношений между игроками; представление и защита общих интересов отрасли торговли, а также формирование консолидированного взгляда на внешние вызовы; устранение правовых коллизий, препятствующих динамичному развитию новых форматов розничной и интернет-торговли.

Среди стартовых инициатив предполагается: мониторинг эффективности правоприменения 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; отслеживание ключевых показателей эффективности торговой деятельности, выявление проблемных зон и барьеров государственного регулирования; защита интеллектуальной собственности в розничной торговле и интернет-торговле; развитие правового регулирования франчайзинга в России с целью поддержки малого и среднего предпринимательства; упрощение процедур экспортной розничной торговли.

Также планируется, что в рамках комитета будет проведена работа по созданию баз данных и информационных систем, содействующих развитию коммерции, а также проведение профильных аналитических и статистических исследований, распространение полученных результатов в медиа-пространстве.

«В настоящий момент существует огромное количество коллизий, которые препятствуют развитию отечественной торговли. Просто необходима площадка для диалога участников рынка с представителями профильных федеральных и региональных государственных ведомств, экспертная оценка и содействие разработке федеральных, региональных и местных нормативных правовых актов в сфере коммерции. И наиболее эффективная такая площадка — это „Деловая Россия“. Члены организации входят в совещательные и экспертные структуры федерального и международного уровней, общественные советы при министерствах и ведомствах. Поэтому продвижение интересов бизнес-сообщества и взаимодействие с органами власти, надеюсь, будет весьма успешным», комментирует Алексей Фёдоров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

10 апреля / Комментарии
Акционеры «Ленты» выступили против продажи сети Алексею Мордашову

Акционеры «Ленты» выступили против продажи сети Алексею Мордашову

Миноритарные акционеры «Ленты» готовят письмо совету директоров с просьбой не допустить покупку сети компанией «Севергрупп» Алексея Мордашова.

далее →

10 апреля / Комментарии
ЦРПТ Алишера Усманова получил статус единого оператора системы цифровой маркировки товаров в России

ЦРПТ Алишера Усманова получил статус единого оператора системы цифровой маркировки товаров в России

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) получил статус официального оператора государственной системы маркировки товаров в РФ/

далее →

10 апреля / Комментарии
Магазины Fix Price появятся в отделениях «Почты России»

Магазины Fix Price появятся в отделениях «Почты России»

Сеть Fix Price намерена открыть точки продаж в отделениях «Почты России». Пока речь идет только о «тестовых точках», ассортимент которых составят непродовольственные товары (канцелярия, одежда, бытовая химия).

далее →

9 апреля / Комментарии
Московская сеть «Правда Кофе» вышла на зарубежный рынок

Московская сеть «Правда Кофе» вышла на зарубежный рынок

Московская сеть «Правда Кофе» вышла на зарубежный рынок. Сеть кофеен открыла первые две точки в Алматы (Казахстан). Учитывая особенности местного рынка, в Казахстане компания запускает не только точки в формате «кофе с собой», но и тестирует формат кофейни с полноценной посадкой.

далее →

9 апреля / Комментарии
«Азбука вкуса» отказалась от касс самообслуживания

«Азбука вкуса» отказалась от касс самообслуживания

«Азбука вкуса» отказалась от касс самообслуживания в супермаркетах. Кассы самообслуживания остались востребованы только в одном из четырех магазинов, а затраты на их обслуживание были высокими.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!