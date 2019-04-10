Алексей Фёдоров возглавил комитет по торговле «Деловой России». Ранее господин Федоров возглавлял Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), продвигал идеи регулирования ретейла, обеления деятельности интернет-магазинов и единых рыночных условий для предпринимателей.

За время работы Федорова в АКИТ Правительством было принято снижение порога беспошлинной торговли. В настоящий момент в процессе согласования поправки к закону «О защите прав потребителей», дистанционная торговля алкоголем, ювелирными изделиями и лекарственными препаратами.

На новом посту Алексей Фёдоров сменил президента группы «М.Видео-Эльдорадо» Александра Тынкована. С приходом нового руководителя предполагается значительное расширение повестки комитета: содействие развитию рынка розничной торговли и сохранению конкурентных отношений между игроками; представление и защита общих интересов отрасли торговли, а также формирование консолидированного взгляда на внешние вызовы; устранение правовых коллизий, препятствующих динамичному развитию новых форматов розничной и интернет-торговли.

Среди стартовых инициатив предполагается: мониторинг эффективности правоприменения 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; отслеживание ключевых показателей эффективности торговой деятельности, выявление проблемных зон и барьеров государственного регулирования; защита интеллектуальной собственности в розничной торговле и интернет-торговле; развитие правового регулирования франчайзинга в России с целью поддержки малого и среднего предпринимательства; упрощение процедур экспортной розничной торговли.

Также планируется, что в рамках комитета будет проведена работа по созданию баз данных и информационных систем, содействующих развитию коммерции, а также проведение профильных аналитических и статистических исследований, распространение полученных результатов в медиа-пространстве.