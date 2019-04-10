Алексей Фёдоров возглавил комитет по торговле «Деловой России»
Алексей Фёдоров возглавил комитет по торговле «Деловой России». Ранее господин Федоров возглавлял Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), продвигал идеи регулирования ретейла, обеления деятельности интернет-магазинов и единых рыночных условий для предпринимателей.
За время работы Федорова в АКИТ Правительством было принято снижение порога беспошлинной торговли. В настоящий момент в процессе согласования поправки к закону «О защите прав потребителей», дистанционная торговля алкоголем, ювелирными изделиями и лекарственными препаратами.
На новом посту Алексей Фёдоров сменил президента группы «М.Видео-Эльдорадо» Александра Тынкована. С приходом нового руководителя предполагается значительное расширение повестки комитета: содействие развитию рынка розничной торговли и сохранению конкурентных отношений между игроками; представление и защита общих интересов отрасли торговли, а также формирование консолидированного взгляда на внешние вызовы; устранение правовых коллизий, препятствующих динамичному развитию новых форматов розничной и интернет-торговли.
Среди стартовых инициатив предполагается: мониторинг эффективности правоприменения 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; отслеживание ключевых показателей эффективности торговой деятельности, выявление проблемных зон и барьеров государственного регулирования; защита интеллектуальной собственности в розничной торговле и интернет-торговле; развитие правового регулирования франчайзинга в России с целью поддержки малого и среднего предпринимательства; упрощение процедур экспортной розничной торговли.
Также планируется, что в рамках комитета будет проведена работа по созданию баз данных и информационных систем, содействующих развитию коммерции, а также проведение профильных аналитических и статистических исследований, распространение полученных результатов в медиа-пространстве.
«В настоящий момент существует огромное количество коллизий, которые препятствуют развитию отечественной торговли. Просто необходима площадка для диалога участников рынка с представителями профильных федеральных и региональных государственных ведомств, экспертная оценка и содействие разработке федеральных, региональных и местных нормативных правовых актов в сфере коммерции. И наиболее эффективная такая площадка — это „Деловая Россия“. Члены организации входят в совещательные и экспертные структуры федерального и международного уровней, общественные советы при министерствах и ведомствах. Поэтому продвижение интересов бизнес-сообщества и взаимодействие с органами власти, надеюсь, будет весьма успешным», комментирует Алексей Фёдоров.