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Алексей Мордашов собирается создать собственный маркетплейс «в духе Amazon»

Российский олигарх, основной владелец и глава «Северстали» Алексей Мордашов собирается создать собственный маркетплейс по аналогу с американским Amazon Джеффа Безоса, сообщает Bloomberg. Ожидается, что он будет торговать в основном продуктами питания и авиабилетами.

По словам самого Мордашова, его холдинговая компания «Севергрупп» уже вложилась в несколько предприятий из разных секторов экономики, в числе которых образование, медицина, путешествия и розничная торговля. Теперь их планируется объединить в общую экосистему.

«Мы сделали несколько инвестиций, связанных с человеческими потребностями: образованием, медициной, путешествиями и ритейлом. Мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов — по типу Amazon. Каждая из этих сфер на грани больших изменений», — отметил Мордашов.

По данным начало 2020 года, почти половину состояния миллиардера составляют проекты вне основного бизнеса — металлургии, отмечает агентство. Мордашов добавил, что планирует продолжить инвестировать в потребительский сектор, чтобы в итоге создать для своих активов единый онлайн-маркетплейс.

Вероятно, что речь идет о сети супермаркетов «Лента», онлайн-гипермаркете «Утконос», туристической компании TUI (в которой структурам Мордашова принадлежит 25 процентов акций), а также технологической компании TalentTech.

Первый шаг на пути объединения активов из разных отраслей был сделан в прошлом году, когда «Севергрупп» приобрела 78,7 процента «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития, после чего объявила о постепенной смене стратегии в пользу онлайн-продаж и доставки.

Сроки создания нового маркетплейса пока не оглашаются. Amazon был основан американским бизнесменом Джеффом Безосом в 1995 году. Сейчас он является крупнейшим интернет-магазином и маркетплейсом в мире с годовым оборотом в 201,4 миллиарда долларов (по итогам 2018 года).

Автор: Анна
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