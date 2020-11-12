Alibaba Group установила новый рекорд продаж в распродажу «11.11»

Китайская Alibaba Group установила новый рекорд продаж ко дню ежегодной распродажи «11.11», сообщает CNBC. В этот раз компания решила начать распродажу 1 ноября, закончится она в полночь 12 ноября.

По состоянию на 12:30 по пекинскому времени (7:30 мск) 11 ноября, общая стоимость заказов на платформах Alibaba с 1 ноября превысила $56,42 млрд. В 2019 году за день распродажи компания продала товаров на $38,3 млрд — на 26% больше, чем годом ранее.

Alibaba ожидает, что хитом заказов в Китае станут импортные товары, так как из-за пандемии китайцы меньше выезжают за границу, передаёт издание. Tmall, торговая платформа под управлением Alibaba, впервые привезла в Китай более 2600 новых зарубежных брендов.

Несмотря на рекордные продажи, акции Alibaba упали из-за предложенных китайским правительством новых антимонопольных правил — они охватывают ценообразование, способы оплаты и использование данных покупателей, напоминает CNBC.

Акции китайской компании упали более чем на 8% к закрытию торгов на бирже США и торговались по цене $266,54 — компания потеряла более $60 млрд рыночной капитализации за день, пишет издание. На Гонконгской фондовой бирже ценные бумаги Alibaba подешевели на 9,8% и закрылись на отметке 248,40 гонконгских долларов.

Продажи Alibaba за 10 дней превысили общий объём интернет-торговли в России за последние два года. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2018 году объём рынка в России составил 1,6 трлн рублей ($20,9 млрд по курсу на 11 ноября 2020 года). В 2019 году объём рынка составил 2,032 трлн рублей или $26 млрд, посчитали в АКИТ.