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Alibaba Group выбрала партнёров в России

Mail.ru Group, Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций и «Мегафон» готовятся к крупнейшей в истории российского рынка e-commerce сделке. Стороны создают совместное предприятие AliExpress Russia стоимостью около 2 млрд долларов, сообщает издание Cnbc.

В новое СП будут включены активы группы Alibaba в России, включая AliExpress и Tmall, а также маркетплейс Pandao, который Mail.ru Group запустила в конце 2017 года. 

Крупнейшим акционером в новом СП станет Alibaba Group с долей 48%. Российские компании «Мегафон», Mail.ru Group и РФПИ получат в проекте 24%, 15% и 13% соответственно. В рамках сделки Alibaba также получит 10% Mail.ru Group. РФПИ инвестирует в AliExpress Russia и получит 13% СП. По данным РБК, фонд вложит до $300 млн.

Сообщается, что совместное предприятие будет работать во всех сегментах электронной торговли, в том числе на международном. AliExpress и Mail.ru также будут обмениваться трафиком и «продуктовыми инициативами». Стороны рассматривают возможность совместных инвестиций в другие виды бизнеса, включая FoodTech. В портфеле Mail.ru Group находятся, в том числе сервис доставки еды Delivery Club, сервис частных объявлений «Юла» и агрегатор такси «Ситимобиль». 

По словам Майкла Эванса, президента Alibaba Group, компания рассматривает создание совместного предприятия как новый шаг в своей международной экспансии, поскольку это соглашение даст возможность подключить к экосистеме Alibaba крупные местные компании. В частности, партнерство с Mail.Ru «поможет оцифровать и трансформировать в России цепочку создания добавленной стоимости в ритейле», отмечает Эванс.

В августе 2018 года стало известно, что Alibaba, РФПИ и Mail.ru Group близки к созданию СП в сегменте электронной торговли. Ранее Alibaba также рассматривала возможность сотрудничества с «М.Видео» и Сбербанком, но стороны не договорились о партнерстве. 

Автор: Анна
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