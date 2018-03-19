Alibaba инвестировала еще $1 млрд в азиатского онлайн-ритейлера Lazada

Китайская компания Alibaba инвестирует 1 млрд долларов в онлайн-ритейлера Lazada, сообщает CNBC. В результате общий объем вложений Alibaba в компанию достигнет 2 млрд. Lazada продолжит функционировать под своим брендом. В качестве финансового консультанта по сделке выступил банк Morgan Stanley Asia Ltd.

На данный момент холдинг Джека Ма владеет 51% акций компании. После завершения сделки доля Alibaba в Lazada Group вырастет до 83%.

Генеральный директор Lazada Максимилиан Биттнер отметил, что в случае закрытия сделки единственными владельцами акций компании станут Alibaba, Temasek Holdings и менеджмент Lazada. Биттнер оценил компанию в 3,15 млрд долларов:

«Это позволит Alibaba расширить глобальное присутствие и предоставит им неконкурентный доступ к пользователям». В среду интернет-компания Rocket Internet заявила о готовности продать принадлежащие ей 8,8% акций в Lazada компании Alibaba за 276 млн долларов. Транзакция будет результатом соглашения, которое Rocket заключила во время продажи Alibaba доли в 9,1% в компании Lazada за 137 млн в апреле 2016 года.

Компании также договорились о том, что Alibaba может инвестировать в Lazada еще 500 млн долларов. Гендиректор Alibaba Дэниэл Чжан заявил:

«Рынки электронной торговли в регионе по-прежнему относительно не освоены. Мы продолжим вкладывать наши ресурсы в работу в Юго-Восточной Азии с помощью Lazada, чтобы использовать эти возможности роста».

Сингапурская Lazada Group работает на рынке с 2012 года. Компания называет себя крупнейшим онлайн-продавцом в Юго-Восточной Азии. По собственным данным, с компанией работают около 135 тысяч продавцов, Lazada обслуживает примерно 560 млн покупателей в регионе.