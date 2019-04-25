Alibaba начинает продавать собственную «умную» колонку Tmall Genie

Alibaba Group начнет продавать в России «умные» колонки Tmall Genie, об этом сообщает РБК. Оориентировочная стоимость колонки составит 4742 руб.

На сайте маркетплейса Tmall, который входит в Alibaba Group появились объявления с продажами умной колонки. Устройство распознает речь на китайском, английском и русском языках. С помощью колонки можно искать информацию в интернете голосовым управлением, слушать музыку, управлять функционалом «умного дома» и заказывать товары на Tmall, говорится в описании.

На колонку, которая указана как лимитированная серия, открыт предзаказ, указано на баннере, но функция заказа отключена. Ориентировочная стоимость устройства — 4742 руб.

Россия станет второй страной после Китая, где будет продаваться Tmall Genie. На сегодняшний день на российском рынке лидирующие позиции занимает «Яндекс.Станция», её стоимость 9990 руб.

Tmall Genie представлена в двух цветах — черном и белом, а внешне выглядит как большинство колонок — это цилиндр высотой чуть больше 12 см. Колонка также имеет подсветку у основания.

В прошлом году объем рынка «умных» колонок составил $7,9 млрд, сообщает РБК со ссылкой на экспертов IHS Markit. Всего в мире насчитывалось более 78 млн устройств. Согласно прогнозам экспертов Deloitte, количество «умных» колонок вырастет до 250 млн к концу 2019 г.