Китайский гигант виртуальной торговли Alibaba открывает первый инновационный торговый центр, пишет Marketwatch.

Первый физический пятиэтажный ТЦ Alibaba под названием More Mall появится в городе Ханчжоу на востоке Китая. Там же располагается головной офис холдинга.

Торговый центр строится на земельном участке площадью 40 тысяч квадратных метров. Его открытие запланировано на апрель. В настоящее время заканчивают работу над интерьером.

Этот год Alibaba Group Holding Ltd. объявил годом «новой розничной» эры, что, по сути, предполагает стратегию смешивания онлайн и офлайн торговли.

В More Mall Alibaba представит свои «новые розничные технологии», включая высокотехнологичные зеркала для тестирования макияжа и виртуальные примерочные.

В More Mall будет доступен ряд брендов, которые продаются через платформу электронной коммерции Alibaba Taobao, а также многие традиционные розничные марки.

На долю электронной коммерции в настоящее время приходится около 15 проц всей розничной торговли в Китае. Цель Alibaba заключается не в том, чтобы добиться постепенного прогресса этих 15 проц, а в том, чтобы трансформировать в цифровой формат оставшиеся 85 проц, говорится в сообщении компании.