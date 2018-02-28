Alibaba планирует выйти на рынок онлайн-доставки еды

Китайский интернет-гигант Alibaba ведет переговоры о покупке сервиса по онлайн-доставке еды Ele.me в рамках сделки, в которой стартап может быть оценен в 9,5 млрд долларов.

Alibaba и ее подразделение Ant Financial уже владеют 40% Ele.me и хотят приобрести оставшиеся 60% компании у действующих акционеров, включая Baidu, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники

Ele.me, основанная в 2008 году, является одним из крупнейших игроков в сфере доставки еды в Китае. Покупка этого сервиса позволит Alibaba занять ведущие позиции в секторе. Ее единственным конкурентом в этом сегменте станет платформа Meituan Dianping, поддерживаемая интернет-компанией Tencent.

Согласно данным отраслевой группы China Cuisine Association, объем китайского рынка доставки еды в 2017 году составил 204,6 млрд юаней (32,5 млрд долларов).

Для Baidu продажа доли в Ele.me станет возможностью выхода из еще одного сегмента сферы услуг. Компания стремится сфокусироваться на развитии технологий, в том числе искусственного интеллекта и автономного вождения.