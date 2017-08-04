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Alibaba построит многоярусный торговый автомат по продаже автомобилей

Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group планирует до конца года запустить многоярусный торговый автомат по продаже автомобилей. 

«Сделать покупку машины будет так же просто, как и покупку банки газировки», — сказал генеральный менеджер компании Юй Вэй.

По его словам, приобрести автомобиль можно будет при помощи приложения на мобильном устройстве. После этого покупателю, за несколько минут автоматическая система доставит машину на нижний этаж. При этом Юй Вэй не уточнил, где в Китае будет установлен первый автомат.

Покупать машины в вендинговом аппарате смогут участники рейтинга Sesame Credit (рейтинговая система Alibaba, которая начисляет пользователям баллы по итогам покупок), у которых не менее 750 баллов. После оплаты первого взноса в размере 10% от стоимости машины покупатель в рассрочку будет отдавать оставшуюся стоимость через платежную систему Alipay.

Юй Вэй не уточнил, как решат вопрос с номерами. Так, с января 2011 года в столице КНР и ряде других китайских городов ввели ограничения на покупку автомобилей в качестве меры по борьбе с перегруженностью дорог. По правилам, за год в Пекине выдают порядка 240 тысяч номеров, то есть не более 20 тысяч в месяц. При этом их отбор осуществляется через лотерею. Тот, кто не попал в число победителей, принимает участие в следующем розыгрыше. Этот процесс может затянуться на многие месяцы, а иногда и годы.

Автор: Анна
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