Alibaba представил «умную колонку» с голосовым помощником и функцией заказа товаров

Китайский холдинг Alibaba Group анонсировал собственного домашнего помощника Tmall Genie X1. По заявлению производителя, новинка будет стоить значительно дешевле конкурентов — «умных» колонок Apple, Google и Amazon.

Беспроводная акустическая система с голосовым помощником AliGenie будет продаваться по цене 499 юаней (около $73). Для сравнения, Apple HomePod обойдется покупателям в $349, Amazon Echo стоит $180, Google Home — $130.

Tmall Genie X1 может воспроизвести музыку, рассказать новости, события из календаря, прогнозы погоды. Также c помощью новинки можно покупать товары на торговой площадке Tmall.

У устройства нет встроенного экрана, а активируется оно при произнесении слов «Tmall Genie». С помощью виртуального ассистента можно также управлять устройствами «умного» дома.

Продажи Tmall Genie X1 стартуют 8 августа 2017 года. Смарт-колонка будет продаваться только на территории КНР: сейчас она поддерживает мандаринский диалект китайского языка.

В IV квартале 2016 года продажи «умных» помощников составили 4,2 млн устройств, из них 88% пришлось на Amazon Echo. Общий рынок устройств и сервисов для «умного» дома в 2017 году составит $90 млрд (из них устройства занимают около половины), а к 2022 году этот показатель составит $155 млрд.