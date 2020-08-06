Alibaba расширяет авиапарк в России

Новый Boeing 757-200 пополнил число грузовых бортов для перевозки грузов «Цайняо». Всего на сегодняшний момент «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) использует более 10 грузовых самолётов для перевозки заказов в Россию.

С августа новый Boeing 757-200 начнёт перевозить в Россию покупки клиентов AliExpress, которые были сделаны у китайских продавцов платформы. Сейчас «Цайняо» на регулярной основе выполняет более 20 рейсов в неделю в Москву, Новосибирск, а также в хабы компани в Европе. С появлением нового борта компания планирует расширить расписания и географию полётов в новые регионы.

«Наши инвестиции в один из крупнейших рынков — это не только вложения в инфраструктуру, локализация нашей айти-платформы и поддержка российских продавцов, но и активные инвестиции в развитие новых авиамаршрутов. В ближайших планах запуск постоянных маршрутов в новые города: Екатеринбург и Казань. Наша задача — довести средний срок доставки посылки в крупнейшие города до 10 дней в течение ближайшего года. Для этого мы продолжим расширять сотрудничество с партнёрами в России и пополнять авиапарк», — комментирует Вячеслав Савин, генеральный директор «Цайняо» в России.

Расширение авиапарка «Цайняо» также поможет обслужить объёмы трансграничных отправлений. Всего в мае-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём посылок в Россию вырос на 25%. При этом, в период карантина и пандемии (январь-май 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) компания зафиксировала увеличение среднего веса одного заказа более чем в два раза, а общий грузопоток вырос более чем на 60%.

В период карантина «Цайняо» активно расширял взаимодействие с пассажирскими авиакомпаниями — их борты во время закрытия границ перевозили заказы AliExpress. В число партнёров вошли Hainan Airlines и Qatar Airways. В России к проекту подключилась авиакомпания Royal Flight для доставки из Китая и Европы малогабаритных и медицинских товаров.

На сегодняшний момент «Цайняо» является вторым по объёмам в мире грузовым трансграничным перевозчиком: средний объём ежедневных отправлений составляет около 2 миллионов в день. Более 25% всех посылок, которые обрабатывает «Цайняо» приходится на Россию.