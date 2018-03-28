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Alibaba совместно с Ford запустила автомат по продаже автомобилей

Китайский интернет-гигант Alibaba совместно с американским автопроизводителем Ford запустила в работу в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) первый в Китае автомат по продаже автомобилей, работающий по принципу вендинговой машины.

«Процесс приобретения автомобиля станет таким же простым, как покупка банки колы», — отметил Юй Вэй, глава интернет-площадки Tmall.com — дочернего предприятия Alibaba, реализующего проект.

По его словам, в двадцатиметровом вендинговом автомате, представляющем собой многоуровневую площадку, представлено более 40 моделей автомобилей, выпускаемых под маркой Ford, в том числе — Explorer SUV, Mustang, Edge и Everest. Для осуществления покупки необходимо выбрать среди представленных понравившуюся машину, отметить ее в специальном мобильном приложении TMall.com, оплатить счет (или 10% от стоимости при покупке в кредит) и забрать автомобиль из аппарата. Согласно плану проекта, в случае рассрочки платежа оставшаяся часть суммы выплачивается клиентом ежемесячно с помощью китайской системы Alipay.

Отмечается, что потенциальные покупатели могут также взять автомобиль для проведения тест-драйва сроком на три дня. Механизм выбора транспортного средства аналогичен покупке и осуществляется через мобильное приложение. Пользователю необходимо дополнительно указать предполагаемое время поездки и сделать селфи: перед спуском автомобиля встроенная в вендинговый аппарат система распознавания лиц идентифицирует клиента и таким образом подтверждает его онлайн-заказ.

Как отмечают авторы проекта, для полноценного функционирования аппарата необходимо решить ряд организационных моментов. Так, например, выдача номерных знаков на приобретенный новаторским способом автомобиль не регламентирована законом.

Как сообщили представители Alibaba, в будущем подобные автоматы будут установлены в Пекине и Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай). Время ввода их в эксплуатацию не уточняется.

Автор: Анна
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