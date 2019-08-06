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Alibaba стала лидером российского ecommerce

Выручка ООО «Алибаба.ком (ру)», под которым в России работают китайский холдинг Alibaba Group и его маркетплейс AliExpress, за 2018 год выросла на 137% и составила 11,6 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на данные СПАРК. Чистый убыток компании за этот период равняется чуть более 2 млрд руб. В России она стала самой быстрорастущей среди других крупных компаний, работающих в сфере e-commerce.

С таким результатом Alibaba в России обогнала компанию «Яндекс.Маркет», которая развивает маркетплейсы «Беру» и Bringly. В «Яндекс.Маркет» по итогам года сообщали о росте выручке на 59%, до в 7,8 млрд руб. Согласно же данным СПАРК, выручка компании была чуть больше — 8,1 млрд руб. При этом 1 млрд руб. составил ее чистый убыток.

Среди интернет-магазинов по числу заказов самый популярный в России, по итогам 2018 года, Wildberries, сообщали аналитики DataInsight. По данным СПАРК, ООО «Вайлдберриз» за прошедший год нарастило выручку до 69,5 млрд руб., прирост составил 46,5%. Чистая прибыль магазина по итогам года равняется 1,8 млрд руб.

У сети электроники Citilink, работающей под ООО «Ситилинк», выручка за прошедший год увеличилась на 29,5%, до 65,4 млрд руб., а чистая прибыль составила 830 млн руб.

Интернет-магазин Ozon, которым управляет ООО «Интернет-решения», выручил за тот же период 37,4 млрд руб., что на 74% превышает аналогичный показатель за 2017 год. При этом чистый убыток компании тоже увеличился — в 2018-м он составил 4,6 млрд руб., в то время как годом ранее был 1,3 млрд руб.

Онлайн-магазин Lamoda (ООО «Купишуз») по итогам 2018 года выручил 29,7 млрд руб., что лишь на 8,5% выше его показателей за 2017-й. Чистый убыток компании сократился с 2,4 млрд до 1,6 млрд руб.

Среди магазинов, сочетающих онлайн- и офлайн-продажи, лидирует группа «М.Видео-Эльдорадо», которая по итогам 2018 года отчитывалась о росте выручки на 62%, до 321 млрд руб., и чистой прибыли на 20%, до 8,3 млрд руб.

Следом за ней идет сеть магазинов электроники DNS. По итогам 2018 года выручка ООО «ДНС Ритейл» увеличилась на 11,5%, до 220,5 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 10,4 млрд руб.

Отрицательную динамику среди крупнейших предприятий e-commerce показала лишь сеть магазинов «Связной». Выручка ООО «Сеть «Связной» упала почти на 24%, с 63,3 млрд руб. в 2017 году до 48,3 млрд руб. в 2018-м. У компании также вырос убыток: по итогам года он составил 2,6 млрд руб., хотя годом ранее равнялся 890 млн руб.

Автор: Анна
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