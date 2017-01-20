Alibaba станет спонсором Олимпийских игр до 2028 года

Международный олимпийский комитет (МОК) подписал партнерское соглашение с Alibaba Group, согласно которому китайская компания станет спонсором следующих шести Игр.

В четверг на Международном экономическом форуме в Давосе было объявлено, что китайский интернет-ритейлер Alibaba Group будет спонсировать Олимпийские игры до 2028 года. Сотрудничество начнется уже на ближайшей Зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в Пхенчхане, Республика Корея.

Alibaba станет официальным партнером Олимпиады в сфере электронной коммерции и облачных сервисов, включая аналитику больших данных, и войдет в число основных спонсоров Игр наряду с Coca-Cola, McDonald's, Visa и другими крупными компаниями, сообщается на сайте МОК. Помимо этого, интернет-ритейлер будет участвовать в проекте Олимпийского канала – цифровом телевидении, созданном для популяризации Олимпиады среди молодежи. Его также адаптируют для китайской аудитории.

Alibaba стала первой компанией, которая заключила длительное соглашение до 2028 года, и первым китайским спонсором Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

В последнее время все основные спонсоры Олимпийских игр выплачивали МОК около 200 млн. долларов за каждый четырехлетний цикл, включая одну летнюю и одну зимнюю Олимпиады. По имеющимся предварительным данным агентства Reuters, сумма сделки составила более $100 млн..