+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Alibaba станет спонсором Олимпийских игр до 2028 года

Смотрите в каталоге
Mcdonalds
Mcdonalds
Кафе, ресторан, фастфуд

Международный олимпийский комитет (МОК) подписал партнерское соглашение с Alibaba Group, согласно которому китайская компания станет спонсором следующих шести Игр.

В четверг на Международном экономическом форуме в Давосе было объявлено, что китайский интернет-ритейлер Alibaba Group будет спонсировать Олимпийские игры до 2028 года. Сотрудничество начнется уже на ближайшей Зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в Пхенчхане, Республика Корея.

Alibaba станет официальным партнером Олимпиады в сфере электронной коммерции и облачных сервисов, включая аналитику больших данных, и войдет в число основных спонсоров Игр наряду с Coca-Cola, McDonald's, Visa и другими крупными компаниями, сообщается на сайте МОК. Помимо этого, интернет-ритейлер будет участвовать в проекте Олимпийского канала – цифровом телевидении, созданном для популяризации Олимпиады среди молодежи. Его также адаптируют для китайской аудитории.

Alibaba стала первой компанией, которая заключила длительное соглашение до 2028 года, и первым китайским спонсором Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

В последнее время все основные спонсоры Олимпийских игр выплачивали МОК около 200 млн. долларов за каждый четырехлетний цикл, включая одну летнюю и одну зимнюю Олимпиады. По имеющимся предварительным данным агентства Reuters, сумма сделки составила более $100 млн..

Компании и сервисы: Mcdonalds
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

1 февраля / Комментарии
Wikimart закрыл магазин-склад в Москве и остался должен арендодателю 84,4 млн рублей

Wikimart закрыл магазин-склад в Москве и остался должен арендодателю 84,4 млн рублей

Компания «Кэпитал Хаус», управляющая одноименным бизнес-комплексом, подала в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать с ритейлера Wikimart 84,4 млн рублей в качестве задолженности за аренду помещения.

далее →

31 января / Комментарии
У интернет-магазина Exist.ru сменился владелец

У интернет-магазина Exist.ru сменился владелец

В онлайн-магазине по продаже автозапчастей Exist.ru завершился акционерный конфликт, пишут «Ведомости». Юрий Буковников, который ранее вместе с другими миноритариями хотел продать свою долю, стал единственным владельцем компании, которой принадлежат права на товарный знак и доменное имя магазина.

далее →

27 января / Комментарии
Эффект Трампа на Амазоне: покупатели смели со складов роман «1984» Джорджа Оруэлла

Эффект Трампа на Амазоне: покупатели смели со складов роман «1984» Джорджа Оруэлла

В далёком уже 1949 году был впервые опубликован знаменитый роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». В этом произведении автор описывает тоталитарный режим, его влияние на человека, особенности и т. п. «Большой брат» – из «1984». Книга пользуется стабильной популярностью в кругах любителей литературы подобного жанра, интеллектуалов. Но в топе Амазона, крупнейшего книжного магазина в мире, мы видим этот роман впервые. Причём не просто в топе, а прямо на первом его месте.

далее →

27 января / Комментарии
Суточный оборот участников акции “Киберпонедельник” составит 2,3 млрд. руб

Суточный оборот участников акции “Киберпонедельник” составит 2,3 млрд. руб

25 января 2017 в 13:00 в ТАСС состоялась презентация шестой всероссийской онлайн-распродажи “Киберпонедельник”, которая пройдет 30 января 2017 г. на сайте www.c-monday.com.

далее →

23 января / Комментарии
Акционеры «Мегафона» одобрили сделку по покупке доли в Mail.Ru Group

Акционеры «Мегафона» одобрили сделку по покупке доли в Mail.Ru Group

Акционеры «Мегафона» одобрили сделку по покупке доли в Mail.Ru Group, которая принесёт оператору 15,2% акционерного капитала и 63,8% голосов в компании. Об этом говорится в сообщении телеком-компании.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!