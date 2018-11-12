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Alibaba установила новый рекорд продаж в День холостяка

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Xiaomi
Xiaomi
Электроника

Alibaba Group установила в воскресенье новый рекорд по объему продаж и количеству заказов в десятую онлайн-распродажу по случаю Дня холостяка в Китае, сообщает Bloomberg

За первые 85 секунд распродажи компания заработала миллиард долларов, а к концу первого часа этого праздника консюмеризма продолжительностью в сутки доходы компании достигли почти 10 миллиардов.

Еще за несколько часов до конца акции Alibaba побила собственный рекорд 2017 года, составлявший 25,3 млрд долларов.

Рекордной оказалась не только сумма продаж, но число оформленных заказов. За 25 минут до конца завершения распродажи было оформлено более одного миллиарда заказов. В прошлом году было оформлено около 800 миллионов заказов.

В общей сложности покупатели потратили в этот день 30,8 млрд долларов — на 27% больше, чем годом ранее. В то же время это самый низкий годовой прирост за всю историю распродаж Дня холостяков.

В этом году в распродаже принимали участие 180 тысяч китайских и иностранных брендов. Тремя самыми популярными брендами продаж были продукты компаний Xiaomi Corp., Apple Inc. и Dyson Ltd.

Компания проводит праздничные распродажи по случаю придуманного ею Дня холостяков с 2009 года.

Компании и сервисы: Xiaomi
Автор: Анна
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