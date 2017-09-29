Alibaba вложит $15,2 млрд в глобальную логистическую сеть будущего

Китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd в течение ближайших пяти лет инвестирует 100 миллиардов юаней (15,2 миллиарда долларов) в развитие инновационных логистических технологий, сообщается в релизе компании.

«Инвестиции будут использованы для увеличения объемов исследований и разработок в логистике, а также для развития интеллектуального складирования, интеллектуальной доставки и глобальной логистической инфраструктуры. Все эти направления являются основой для строительства глобальной логистической сети будущего», — говорится в сообщении.

В рамках решения об инвестициях в логистику Alibaba также увеличила свою долю в капитале логистической компании Cainiao Smart Logistics Network с 47% до 51%, вложив в ее акции 807 миллионов долларов. По мнению компании, это позволит повысить эффективность и снизить затраты в логистическом секторе Китая. Ожидается, что компании закроют сделку октябре.

«Расширяя логистические возможности системы Alibaba и увеличивая объем наших инвестиций в этот сектор, мы способствуем внедрению нашей новой стратегии по интеграции онлайн- и оффлайн-торговли, создавая единую комплексную систему для покупателей», — сообщается в релизе.

Alibaba Group 28 сентября сообщила о выводе на российский рынок торговой онлайн-площадки Tmall. Площадка была запущена внутри платформы AliExpress, в пилотном режиме, а официальное открытие площадки запланировано на середину октября. Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли полагает, что открытие Tmall нанесет существенный удар по другим онлайн-ритейлерам в России.