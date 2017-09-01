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Alibaba внедрила в KFC систему оплаты заказа улыбкой

В Китае в ресторане быстрого питания KFC появились автоматы, позволяющие оплачивать заказы с помощью идентификации по лицу: smile-to-pay. Новую технологию внедрила компания Alibaba, пишет Reuters со ссылкой на сообщение сети.

Специальные автоматы, установленные в KFC в Ханчжоу, позволяют пользователям платежной системы Alipay расплатиться за заказ, просто введя свой номер телефона и улыбнувшись в камеру.

Представители компании Ant Financial, разработчиков технологии, уже заявили, что автомату понадобится всего несколько секунд, чтобы распознать пользователя. Систему нельзя обмануть, показав фотографию владельца кошелька, поскольку она учитывает множество факторов для подтверждения личности.

Автор: Анна
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