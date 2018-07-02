Alibaba запускает продажи продуктов питания в России

Китайский холдинг Alibaba Group начнет продавать продукты в России. По данным «РБК», в ближайшее время на онлайн-площадке Tmall в тестовом режиме заработает продуктовый раздел с акцентом на морепродуктах.

Основу ассортимента пока составят китайские товары компании Rural Taobao, входящей в холдинг. В дальнейшем в интернет-магазине может появиться продукция российских производителей.

Источник издания рассказал, что одновременно с российским проектом запустят аналог в Китае, где на площадках Alibaba начнут продавать российские продукты. Сейчас холдинг ведет переговоры с производителями кондитерских изделий и бакалейных товаров.

Глава пекинского представителя ЗАО Елена Щербинина подтвердила переговоры с Alibaba. В Китае будут продаваться мука и макароны «Алейка», пояснила она. Товары можно будет купить на площадках Tmall и Tmall International.

Щербинина рассказала, что Alibaba предъявляет российским поставщикам высокие требования: например, по адаптации упаковки для рынка Китая. По её словам, это даёт дополнительную нагрузку на производителей, а также увеличение себестоимости товаров.