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Alibaba запускает в России платёжный сервис Alipay

Alibaba Group запускает в России собственный платёжный сервис Alipay. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей компании.

Компания выходит на российский рынок из-за увеличения числа китайских туристов по всему миру. В 2016 году потом туристов из Китая составил 122 млн человек, а к 2020 году число превысит 200 млн человек. Аналитики отмечают, что основным фактором при выборе страны для путешествия у китайских туристов является уровень проникновения в инфраструктуру китайского языка и возможность использовать для расчетов китайские платежные сервисы и системы.

Первыми партнёрами Alipay в офлайне в России станут Модульбанк и сеть продаже янтаря «Янтарь России». В скором времени платежи через Alipay также будут принимать и точки по продаже сувениров и часов в центре Москвы. «Сейчас к запуску технологии готовятся сразу несколько московских компаний. Все это бизнесы, работающие с китайскими туристами. Они расположены в основном в районе Старого Арбата, самого привлекательного для данной аудитории места. Среди первых клиентов есть несколько ювелирных магазинов, сувенирные лавки, часовой магазин, несколько гостиниц и хостелов», — рассказывает Максим Митусов, глава «Модулькассы» и руководитель проекта. К концу года Модульбанк планирует продать до 5 000 устройств, которые смогут принимать платежи Alipay.

На сегодняшний день через Alipay принимают более 100 000 торговых организаций за границами Китая. В планах Alipay в течение ближайших десяти лет увеличить количество пользователей до 2 млрд и довести долю иностранных пользователей до 60%.

Китайские туристы считаются лидерами по объёму трат в путешествиях. В 2016 году они потратили на туризм порядка $261 млрд, что на 12% выше уровня 2015 года. Средний объём трат китайского путешественника на одну поездку превышает $4 000.

Автор: Анна
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