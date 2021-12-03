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AliExpess Россия запускает официальный аутлет известных fashion-брендов

На маркетплейсе AliExpress открывается Fashion Outlet с одеждой, обувью и аксессуарами известных европейских и американских брендов. В магазине будут представлены оригинальные товары прошлых коллекций с дисконтом до 60%. Некоторые европейские бренды будут представлены в Fashion Outlet эксклюзивно для российского рынка.

Первыми к Fashion Outlet присоединились такие бренды как Baldinini, Emporio Armani, Isabella Rhea, Isabella Luchini, Vans, Roberta M. В ближайшее время ассортимент пополнится товарами брендов Aeronautica Militare, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, S.Oliver, Iceberg. В течение года ассортимент Fashion Outlet вырастет до 10 тысяч артикулов.

«Сильная сторона AliExpress — большой ассортимент и выгодные цены. Мы стремимся сохранить за собой эти важные в глазах покупателя преимущества, предлагая товары в том числе премиального качества от известных брендов по ценам, которые могут конкурировать с ценами китайских марок, — комментирует Сергей Парфенов, директор по развитию fashion-категорий и специальных проектов AliExpress Россия. — Запуск магазина Fashion Outlet с оригинальными товарами известных брендов и хорошими скидками привлечёт и покупателей, для которых важен бренд, и новых продавцов, которым важно соседство на полке с равнозначными марками».

Формат Fashion Outlet на AliExpress отличается от типичной модели маркетплейса: магазин управляется категорийной командой AliExpress Россия, которая сама отбирает бренды и контролирует ассортимент. Чтобы стать поставщиком Fashion Outlet, продавцу нужно иметь разрешение на продажу товаров данного бренда на территории России, получить необходимые сертификаты соответствия и предложить лучшую цену на свой ассортимент.

За доставку товаров из Fashion Outlet отвечает AliExpress. Заказ можно будет получить в любом населенном пункте России в срок от двух дней. Если вещь не подойдёт, покупатели смогут бесплатно вернуть её через почтовое отделение.

«Все модные бренды-лидеры стремятся укреплять контакты и связь со своими покупателями. И главная стратегия для ритейлеров — это мультиканальность продаж. А AliExpress, через который проходит ежемесячно более 29 миллионов россиян, позволяет значительно увеличить представленность популярных fashion-брендов в онлайн-пространстве. Недавно на AliExpress появился Hugo Boss, а сейчас запускается ещё несколько известных брендов. Открытие на маркетплейсах специальных subdivision по презентации брендов сегмента выше среднего — это логический путь развития крупных маркетплейсов. Это тренд, который формируют крупные игроки рынка: AliExpress, Amazon, Zalando», — комментирует Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group.

Продажи локальных товаров категории fashion на AliExpress за год выросли на 90% (сравнивались данные за июнь 2020 — 2021 гг.). Больше всего рос оборот от продаж свитеров и джемперов, шорт, купальников, нижнего белья, шляп и кепок, галстуков, джинсов, чулочно-носочных изделий, комбинезонов. Для сравнения, весь российский рынок онлайн-продаж одежды и обуви за год вырос на 35% в денежном выражении (по данным Data Insight).

Автор: Анна
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