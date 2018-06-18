AliExpres открывает пункты самовывоза заказов

Китайская торговая платформа AliExpress (входит в холдинг Alibaba Group) запустила доставку заказов через пункты выдачи и постаматы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя платформы.

Новая услуга будет доступна с 19 июня в ста города России через более чем 1,8 тысячи пикап-зон, среди которых есть салоны «Ростелекома», Tele2, пункты PickPoint, постаматы Qiwi и Pulse Express.

Доставку заказов до пикап-зон будет осуществлять Dynamic Parcel Distribution (DPD). Средний срок получения заказа для жителей крупных городов должен сократиться почти вдвое — до 8-15 дней. В настоящее время средний срок почтовой или курьерской доставки варьируется в пределах от 14 до 30 дней.

Пользователи AliExpress первое время через постаматы смогут получать самые востребованные товары из категории электроники, аксессуаров и одежды. Вес такого заказа должен составлять не более 15 кг, а его габариты должны вписываться в 60×40×30 см.