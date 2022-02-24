AliExpress даёт продавцам и покупателям новые возможности для общения

Теперь продавцы AliExpress смогут получать уведомления о новых сообщениях от покупателей и отвечать им всамой популярной платформе для связи с клиентами в России, она занимает более 50% российского рынка сервисов для онлайн-консультирования. Такая возможность появилась благодаря интеграции с новым API маркетплейса. По данным Jivo, AliExpress стал первым российским маркетплейсом, который позволил продавцам общаться со своими клиентами за пределами своей платформы через Jivo.

AliExpress даёт продавцам и покупателям все возможности для общения: пользователи AliExpress могут в любой момент связаться с продавцами, задав вопрос в карточке товара или отправив личное сообщение на платформе (уточнить фактуру, свойства, сроки доставки и задать другие вопросы). Чтобы помочь покупателям принять решение о покупке и оставить о себе приятное впечатление, продавцы стараются не тянуть с ответом. До сих пор для этого нужно было периодически проверять входящие сообщения в личном кабинете продавца. Это удобно тем, для кого AliExpress — единственный канал продаж. А те продавцы, которые развивают несколько каналов, могут использовать Jivo, чтобы получать и обрабатывать запросы от клиентов из разных источников в одном окне — приложении или веб-версии Jivo. Помимо AliExpress, в Jivo есть интеграции с соцсетями ВКонтакте, Facebook и Instagram, мессенджерами WhatsApp, Telegram и Viber, а также встроенные чат-боты.

«Отличительная особенность AliExpress в том, что мы не ставим стену между продавцом и покупателем — продавцы могут напрямую общаться с покупателями по телефону или, что бывает чаще, в сообщениях. По нашим данным, если продавец не игнорирует сообщения и быстро отвечает, конверсия в заказ увеличивается на 26%. Как показал наш опрос, лишь каждый третий продавец имеет выделенный штат на работу с покупателями: многие представители малого бизнеса общаются с клиентами самостоятельно. Для удобства тех, кто продаёт не только на AliExpress, но и в других каналах, и хочет держать сервис на высоком уровне, мы создали специальное API, которое используется в сервисе Jivo и помогает нашим продавцам оперативно консультировать своих клиентов с AliExpress». Герман Ваймер, руководитель направления развития платформы продавцов AliExpress Россия.

Начальная версия Jivo доступна всем продавцам AliExpress бесплатно: её хватит, чтобы получать сообщения и отвечать на них. Для автоматизации можно использовать платные версии. С их помощью продавцы могут, например, настроить мгновенный автоответ, подключить чат-бота, распределять вопросы по отделам и контролировать качество ответов. Чтобы подключить свой аккаунт AliExpress к чат-платформе, продавцам нужно скопировать токен из личного кабинета и добавить его в приложение Jivo.

«В России AliExpress стал первым маркетплейсом, компании-продавцы которого теперь могут общаться с клиентами через наше приложение. Опыт работы с другими площадками, среди которых Авито, Авто.ру, SmartMarket, Kaspi.kz и Prom.ua, показывает, что использование нашего решения помогает продавцам увеличивать продажи — в ряде случаев рост доходит до 21%. Мы видим интерес к интеграциям с маркетплейсами среди наших клиентов, поэтому и дальше планируем активно развивать данное направление» Тимур Валишев, генеральный директор Jivo.

Jivo — не первый сервис, позволяющий продавцу AliExpress получать сообщения от покупателей вне личного кабинета маркетплейса. В частности, подобное решение есть у компании XWAY — операционного партнёра, который ведёт много магазинов на AliExpress, а также популярной CRM-системы amoCRM.