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AliExpress дарит продавцам 14% любви к 14 февраля

В честь Дня всех влюблённых AliExpress дарит дополнительные 14% комиссии к вознаграждению за продвижение товаров российских продавцов участниками партнёрской программы (например, блогерами).

Партнёрская программа AliExpress позволяет привлекать в магазин покупателей с помощью обзоров у партнёрских площадок и блогеров, размещающих ссылки на товары и получающих вознаграждение при покупке по этим ссылкам. Продавец сам назначает ставку вознаграждения от 2 до 99%: чем выше ставка, тем интереснее партнёрам выбрать для обзора конкретный товар.

14 февраля AliExpress добавит еще 14% к ставкам, установленным российскими продавцами, чтобы сделать их товары более привлекательными. Чем больше ссылок на товары опубликуют блогеры в рамках партнёрской программы, тем больше продаж и выше рейтинг у продавца.

Чтобы воспользоваться валентинкой «14% любви», продавцу достаточно вступить в партнёрскую программу не позднее 10 февраля. Акция распространяется на ключевых партнёров AliExpress, работающих с AE Platform. AliExpress сам расскажет блогерам о новых участниках партнёрской программы и о возможности получить повышенную ставку за продвижение товаров из России.

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Автор: Elvira
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