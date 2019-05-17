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AliExpress доставит заказы в "Пятерочку", "Перекресток" и "Карусель"

Компания X5 Retail Group и AliExpress заключили соглашение о доставке купленных на маркетплейсе товаров в постаматы, расположенные в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Об этом сообщил журналистам гендиректор «Пятерочки» Сергей Гончаров, сообщает ТАСС.

«Вчера мы заключили договор о доставке заказов из маркетплейса AliExpress в постаматы и пункты выдачи заказов, размещенные в магазинах „Пятерочка“, „Перекресток“ и „Карусель“. Документ был подписан между X5 ОМНИ, развивающей новые почтовые сервисы в торговых сетях X5 Retail Group, и Cainiao — дочерней компанией Alibaba Group», — сказал Гончаров.

Он добавил, что сейчас завершается процесс IT-интеграции. Поставка первых тестовых отправлений запланирована на июнь.

Компания намерена развивать сотрудничество с другими площадками. «Мы планируем и дальше подключать к нашей платформе крупнейшие российские и зарубежные маркетплейсы и интернет-магазины для того, чтобы наши гости имели максимальный выбор товаров», — сказал Гончаров.

Автор: Анна
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