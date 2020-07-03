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AliExpress достиг 8,8 млн ежедневной аудитории и увеличил продажи в июне на 60%

Продажи локальных российских производителей выросли в 3 раза. Количество ежедневных уникальных пользователей мобильной платформы (DAU) выросло на 17% год к году, общая цифра DAU составила более 8,8 млн.

AliExpress Россия впервые раскрывает показатели ежедневных уникальных пользователей — 8 млн DAU. Аудитория приложения AliExpress увеличилась за год на 17%. В июне 2020 года оборот AliExpress на 30% выше мая и на 60% выше показателя апреля 2020 года.

Всего за июнь покупатели на AliExpress сделали 25 млн заказов. Количество ежедневных покупателей достигло 1,7 млн человек. Средний чек год к году увеличен на 38%. Важно, что рост обеспечили как зарубежные, так и российские продавцы.

На июнь на AliExpress продает около 14 тысяч российских продавцов.

Продажи в июне стали рекордными и для регионов России: за период карантина количество продавцов выросло на 130% в Санкт-Петербурге, на 81% в Екатеринбурге, на 136% в Казани, на 88% в Перми, на 95% в Новосибирске. При этом оборот год к году вырос на 59% в Екатеринбурге, на 73% в Казани, на 56% в Перми, на 50% в Уфе.

Самыми популярными категориями товаров в июне стали женская одежда и косметика, сумки, игрушки и товары для детей, телефоны, электроника, товары для спорта, дома и автомобиля.

«Для AliExpress Россия одними из важнейших задач являются рост оборота, рост локальных селлеров и их продаж и рост среднего чека. Важно при этом постепенно увеличивать базу лояльных покупателей, тех, кто заходит на AliExpress каждый день. Благодаря развитию платформы и сотрудничеству с Mail.ru Group мы растим этот показатель, один из важнейших для любых IT-платформ. Говоря об обороте и среднем чеке, мы отмечаем значительный рост не только к месяцам карантина, когда из-за ситуации в Китае пользователи могли испытывать трудности с доставкой, но и год к году. Самый большой при этом рост показали продавцы российского маркетплейса — более, чем в 40 раз», — Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

Автор: Анна
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