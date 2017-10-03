AliExpress и Tmall вступили в РАЭК

Подразделение Alibaba Group, которое отвечает за направление электронной коммерции и бренды AliExpress и Tmall в России, вступило в РАЭК.

Заявка на вступление в ассоциацию была подана незадолго до вывода на рынок одного из главных брендов Alibaba — маркетплейса Tmall: он построен на базе платформы AliExpress и сосредоточится продаже ассортимента из более дорогих ценовых категорий со своего склада в России.

«Мы рады стать частью профессионального сообщества РАЭК и планируем принимать самое деятельное участие в проектах, которые организованы на площадках ассоциации. И уверены, что совместные действия помогут в решении многих вопросов, которые возникают в этой постоянно меняющейся индустрии», — комментирует вступление Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ.