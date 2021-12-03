AliExpress и ЮKassa рассказали, для каких автомобилей россияне чаще всего выбирают запчасти

AliExpress Россия и ЮKassa составили рейтинг автомобилей, для которых пользователи чаще всего выбирают запчасти. Эксперты также отметили рост спроса на такие товары, проанализировав поведение покупателей с января по сентябрь 2021 года.

По данным ЮKassa (сервис компании ЮMoney, входит в экосистему Сбера), оборот платежей интернет-магазинов, продающих автозапчасти, за три квартала 2021 года вырос на 28%, а количество покупок — на 18% относительно аналогичного периода прошлого года. В сравнении с 2019 годом рост ещё выше — 66% и 50% соответственно, а покупателей стало больше на 39%.

За три квартала 2021 года средний чек составил 4498 рублей. Это на 9% больше, чем за такой же период годом ранее. В сравнении с 2019 годом рост этого показателя составил 11%.

По данным AliExpress Россия, чаще всего с января по сентябрь автозапчасти покупали для следующих моделей: Ford Focus III, Volkswagen Polo, Mazda 3, Lada Priora, Citroen C5, Lada Granta, Renault Sandero. Популярны и универсальные запчасти, например, подлокотники, которые подходят для большинства моделей.

При этом владельцы разных автомобилей выбирают разные товары. Так, обладатели Mazda 3 и Ford Focus чаще всего покупают товары для комфортного вождения. Среди них — комплекты брызговиков, дефлекторы для окон и хромированные ручки переключения передач. Владельцы Lada Priora и Lada Granta чаще выбирают более функциональные запчасти, например, зеркала заднего вида и повторители поворота зеркал.

Среди самых популярных категорий — товары для автотюнинга. За отчётный период в 7,9 раза вырос спрос на декоративные аксессуары: кожаные оплётки для руля и защитные колпачки. В 2,5 раза увеличился спрос на декоративные наклейки и накладки. В этой категории россияне чаще всего выбирают светоотражающие полосы и виниловые стикеры с забавными принтами.

По данным ЮKassa, в январе-сентябре 2021 года пользователи чаще всего оплачивали запчасти стоимостью от 1 до 3 тысяч рублей — 35% от всех платежей приходится на эту ценовую категорию. А в премиум-сегменте отмечен повышенный спрос. Товары стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей покупали на 62% чаще, от 80 до 100 тысяч рублей — на 55% чаще, от 100 до 500 тысяч рублей — на 73% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Другая востребованная категория — пуско-зарядные устройства: за девять месяцев спрос на них вырос вдвое. Чаще всего россияне выбирают зарядные устройства для всех типов аккумуляторов со встроенными LCD-дисплеями. За популярные модели покупатели готовы отдать от 4,4 до восьми тысяч рублей.

Популярностью пользуются и автозапчасти для салона — адаптеры для прикуривателя, подлокотники и системы управления круиз-контролем. Спрос на такие товары увеличился за девять месяцев в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Спрос на электронику и датчики для авто вырос в полтора раза.

Лампы для фар в январе-сентябре покупали в 2,3 раза чаще. Большинство пользователей выбирает светодиодные лампы, а не ксеноновые. Спрос на электроприводы и детали для замков вырос за указанный период в 1,4 раза. На товары этой категории пользователи готовы потратить от 1,5 до трех тысяч рублей.