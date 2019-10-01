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Привлечение клиентов RSS

AliExpress начал продажу ювелирных изделий

Китайский маркетплейс AliExpress начал продажу ювелирных изделий на Tmall в партнерстве с сетями Sunlight и Sokolov. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил представитель площадки в России.

В ассортименте онлайн-магазинов сейчас более 10 тыс. товаров, в том числе изделия из золота, серебра и драгоценных камней. Оформление и доставку будут осуществлять продавцы с привлечением «крупнейших курьерских сервисов», добавили в компании.

Как отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вэй, площадка планирует стать «одним из пионеров в онлайн-продажах ювелирных изделий». Хотя крупные онлайн-ритейлеры Wildberries, Lamoda, Ozon уже торгуют украшениями из драгоценных металлов и камней.

У россиян есть запрос на покупку ювелирных изделий онлайн, пришла к выводу Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в начале прошлого года. В 2016 г. через интернет продавался 1% таких товаров (на 1,8 млрд руб.), в 2017 году — 3% (на 5,6 млрд руб.). А прогноз на 2018 г. был 7%, или 14 млрд руб.

Автор: Анна
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