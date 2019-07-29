Торговая площадка AliExpress начала работу с российским малым и средним бизнесом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Маркетплейс станет оптовым поставщиком небольших магазинов. Пока AliExpress ищет партнеров и обсуждает с ними ассортимент.

До последнего времени площадка не работала с юридическими лицами. AliExpress стал популярен в России именно благодаря розничной торговле, нацеленной прежде всего на покупателей — физических лиц. Теперь маркетплейс будет работать и в другой, непривычной нише и поставлять товары для сетей, мелкооптовых посредников и розницы.

В ближайшем будущем AliExpress планирует сделать отдельный сайт или приложение для сотрудничества с юридическими лицами. Точные сроки полноценного запуска сотрудничества с российскими предпринимателями пока не сообщаются.

Товары с AliExpress и раньше появлялись в российских магазинах, однако оптовые закупки товаров предприниматели вели напрямую с китайскими поставщиками, зачастую как физические лица. Теперь же они смогут работать официально по юридическим договорам и оптовым поставкам.