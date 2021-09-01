AliExpress начинает продажи живых цветов

К 1 сентября в каталоге AliExpress Россия появились букеты из живых цветов с экспресс-доставкой. Попасть в новую категорию могут магазины, готовые доставлять букеты быстро: за 2 часа или в течение суток.

У цветочных магазинов есть два варианта размещения на AliExpress: в разделе «Есть!» с доставкой за 2 часа или в разделе живых цветов. Всем новым продавцам AliExpress компенсирует расходы на доставку и не берёт комиссию для первых 100 заказов. По окончании льготного периода или после реализации 100 товаров комиссия маркетплейса в этой категории составит 8%.

Первым продавцом в новой категории стал магазин Lacy Bird, который продаёт премиальные авторские букеты через Instagram, управляет собственной школой флористики и проводит мастер-классы. «На AliExpress мы фокусируемся на стабильных композициях, которые всегда можем повторить так, как они выглядят на картинке в карточке товара. Такой подход позволяет обеспечивать экспресс-доставку: собрать стандартный букет опытный флорист может за 15–20 минут, — комментирует Вадим Вейбер, владелец Lacy Bird. — На старте мы рассчитываем продавать 10 букетов в день со средним чеком 5 тысяч рублей. После этого начнём интеграцию магазина на маркетплейсе с собственным сайтом, чтобы работать с заказами через внутреннюю CRM-систему и единую систему складского учёта. А через три месяца планируем выйти на 50 заказов в день».

Цветы — не первая товарная категория, в которой будут представлены исключительно локальные российские продавцы маркетплейса. Недавно на AliExpress появились разделы с семенами и растениями — они стали подкатегориями большого раздела «Дом и сад». Сейчас в ассортименте категории «Семена» около 4 500 товаров, в категории «Растения» — около 1 600 товаров. Вся продукция доставляется российскими продавцами AliExpress не из-за границы, а локально, и в большинстве случаев заказ приходит в срок от 2 до 5 дней. Среди первых продавцов в этих категориях — Russian Garden, Gardena, Лесландия, Elya’s Garden, Oreshka, Narod Ogorod и многие другие.