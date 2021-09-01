+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

AliExpress начинает продажи живых цветов

К 1 сентября в каталоге AliExpress Россия появились букеты из живых цветов с экспресс-доставкой. Попасть в новую категорию могут магазины, готовые доставлять букеты быстро: за 2 часа или в течение суток.

У цветочных магазинов есть два варианта размещения на AliExpress: в разделе «Есть!» с доставкой за 2 часа или в разделе живых цветов. Всем новым продавцам AliExpress компенсирует расходы на доставку и не берёт комиссию для первых 100 заказов. По окончании льготного периода или после реализации 100 товаров комиссия маркетплейса в этой категории составит 8%.

Первым продавцом в новой категории стал магазин Lacy Bird, который продаёт премиальные авторские букеты через Instagram, управляет собственной школой флористики и проводит мастер-классы. «На AliExpress мы фокусируемся на стабильных композициях, которые всегда можем повторить так, как они выглядят на картинке в карточке товара. Такой подход позволяет обеспечивать экспресс-доставку: собрать стандартный букет опытный флорист может за 15–20 минут, — комментирует Вадим Вейбер, владелец Lacy Bird. — На старте мы рассчитываем продавать 10 букетов в день со средним чеком 5 тысяч рублей. После этого начнём интеграцию магазина на маркетплейсе с собственным сайтом, чтобы работать с заказами через внутреннюю CRM-систему и единую систему складского учёта. А через три месяца планируем выйти на 50 заказов в день».

Цветы — не первая товарная категория, в которой будут представлены исключительно локальные российские продавцы маркетплейса. Недавно на AliExpress появились разделы с семенами и растениями — они стали подкатегориями большого раздела «Дом и сад». Сейчас в ассортименте категории «Семена» около 4 500 товаров, в категории «Растения» — около 1 600 товаров. Вся продукция доставляется российскими продавцами AliExpress не из-за границы, а локально, и в большинстве случаев заказ приходит в срок от 2 до 5 дней. Среди первых продавцов в этих категориях — Russian Garden, Gardena, Лесландия, Elya’s Garden, Oreshka, Narod Ogorod и многие другие.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 августа / Комментарии
Яндекс.Маркет снизил плату за заказы, которые партнеры привлекают самостоятельно до 1 рубля

Яндекс.Маркет снизил плату за заказы, которые партнеры привлекают самостоятельно до 1 рубля

Яндекс.Маркет снизил до минимума плату за заказы, которые партнеры привлекают самостоятельно. Теперь она составляет 1 рубль и начисляется, когда покупатель переходит на Маркет по рекламе и делает покупку со страницы магазина.

далее →

25 августа / Комментарии
Как брендам конкурировать с маркетплейсами в 2021 году? Обсудим на бизнес-завтраке Imshop.io и Insider

Как брендам конкурировать с маркетплейсами в 2021 году? Обсудим на бизнес-завтраке Imshop.io и Insider

В Москве 3 сентября пройдет бизнес-завтрак «E-commerce 2021. Back to school». Главный вопрос встречи: что помогает брендам конкурировать с маркетплейсами. Организаторы — команды Imshop.io и Insider.

далее →

20 августа / Комментарии
На Ozon появилась онлайн-витрина вин и крепких напитков

На Ozon появилась онлайн-витрина вин и крепких напитков

Ozon запустил возможность бронирования вин и крепких напитков в магазинах SimpleWine. На витрине представлено около 1,5 тыс. позиций дистрибутора, которые можно забронировать для самовывоза в винотеках SimpleWine в Москве.

далее →

11 августа / Комментарии
Магазины на Яндекс.Маркете смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии

Магазины на Яндекс.Маркете смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии

Магазины на Яндекс.Маркете смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии. Это инструмент маркетплейса, который позволяет продавцам показывать свои предложения на сервисе выше, чем предложения конкурентов. За такое продвижение можно будет рассчитаться с Маркетом постфактум — после продажи и доставки товаров покупателям, которых привели рекламные стратегии.

далее →

11 августа / Комментарии
«Теремок» запустил функцию предзаказа через приложение

«Теремок» запустил функцию предзаказа через приложение

«Теремок» в рамках масштабной программы по развитию сети, запустил функцию предзаказа и оплаты через мобильное приложение «Ключи от “Теремка”». С 11 августа 2021 года воспользоваться новой функцией можно во всех 309 ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!