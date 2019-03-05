AliExpress начинает в России продажу автомобилей

Китайская торговая площадка AliExpress с 5 марта начинает в России продажу автомобилей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя интернет-компании.

Первым партнером станет китайский производитель Chery, который запускает на площадке официальный магазин. В дальнейшем маркетплейс планирует расширять число автомобильных брендов.

На AliExpress будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары. Запуск новой категории приурочен к распродаже, которая стартует 28 марта, добавил представитель AliExpress: «Крупное взаимодействие с покупателем правильнее тестировать в это время, так как можно будет оценить заинтересованность».

Для AliExpress запуск продажи автомобилей — важный показатель того, что компания настроена серьезно и занимается не только «мелочевкой и товарами, покупаемыми на сдачу», считает партнер Data Insight Федор Вирин. По его мнению, запуск на торговой площадке нового направления высокой ценовой категории должен будет подстегнуть продажи менее дорогостоящих товаров (бытовой техники и электроники).

AliExpress в данном случае может выступить конкурентом для традиционных автодилеров, считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Однако, учитывая потребность в техобслуживании, ремонте и тест-драйве, которые предоставляют дилеры, вряд ли эта конкуренция будет серьезной, полагает эксперт.