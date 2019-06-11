AliExpress начнет доставлять недорогие заказы с помощью самолетов

AliExpress (входит в Alibaba Group) с середины июня начнет доставлять заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов (для городов-миллионников и европейской части России). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Ранее такие посылки отправлялись из распределительного центра во Владивостоке только железнодорожным транспортом, а теперь будут доставляться самолетом, как и более дорогие заказы, объясняют в AliExpress. В компании говорят, что это позволит сократить сроки доставки небольших посылок, «расчетная экономия для крупных городов может составить до двух недель». По словам гендиректора AliExpress в России Лю Вэя, новый маршрут не отразится на конечной стоимости для покупателей.

«В чем точно рынок кросс-бордера проигрывает внутренним продажам — это в сроках. Так что шаг AliExpress выглядит логичным. При переходе на доставку недорогих заказов самолетом компания потеряет в деньгах, но в скорости хоть как-то нивелирует проблемы», — пояснил глава НАДТ Александр Иванов. Сейчас примерно десять дней занимает только доставка товаров из Гонконга во Владивосток водным транспортом, «если к этому сроку добавлять еще десять дней поездом — это запредельная по современным меркам история», — считает Иванов.