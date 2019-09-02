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Логистика RSS

AliExpress начнет доставлять заказы от разных поставщиков в одной посылке

Китайская торговая площадка AliExpress с сентября запускает для российских покупателей возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал представитель компании.

До сих пор каждый из товаров, купленных одновременно, доставлялся отдельно и в разные сроки. Услуга будет доступна бесплатно при общей сумме заказа более $5.

В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит снизить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более. А также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9. Кроме того, площадка надеется снизить количество недошедних заказов вдвое. Консолидация отправлений выгодна и самой компании, потому что позволит сократить затраты на логистику, полагают участники рынка.

В конце августа AliExpress разрешил покупателям из России возвращать товары без объяснения причин. Теперь они смогут заказывать сразу несколько сочетающихся товаров и одновременно возвращать их при необходимости, ожидают в компании.

Автор: Анна
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