AliExpress начнет торговлю автозапчастями

AliExpress запускает продажу автотоваров с российского склада. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Онлайн-площадка привлекла «Газпром нефть» (бренд масел G-Energy), Philips, Euroauto и еще нескольких десятков продавцов, а в течение года планирует расширить их численность до 500. В ассортименте площадки пока нет автозапчастей, процесс подключения партнеров осложняется по техническим причинам.

Категория автотоваров входит в число самых быстрорастущих направлений, указывает представитель компании, рост интереса к ней не зависит от сезона и по ряду категорий составляет от 20% до 50% год к году. По оценке гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, емкость рынка онлайн-продаж автомобильных запчастей в 2019 г. превысит 150 млрд руб.

Идея по продаже на AliExpress автозапчастей сырая, уверен глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов. Он допускает, что оригинальные расходники могут продаваться на площадке дилерами, но на них нет никакого смысла давать скидки, ожидаемые клиентами AliExpress. Без существенного дисконта покупать оригинальные расходники в интернет-магазине и с ними ехать на техосмотр к серому дилеру — «странная идея», полагает он.