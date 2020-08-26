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AliExpress объявила о запуске месяца российских fashion-брендов

AliExpress Россия объявила о запуске месяца российских fashion-брендов: в течение следующих недель AliExpress будет рассказывать на своих площадках о марках из России, которые можно найти на маркетплейсе. Среди участников семь брендов: актуальная русская одежда от Varvara Zenina, Glove.Me и их дизайнерские тату-перчатки, ready-to-wear бренд Botrois, онлайн-площадка с принтами Vse Maiki, бренд спортивной одежды Forward, обувной бренд Kari и локальная линейка ICEbear.

Для поддержки кампании команда AliExpress создала лукбук с одеждой, обувью и аксессуарами от участников проекта. Концепция съемок — образ выхода из подъезда как символ выхода из дома после месяцев изоляции. Традиционно для маркетплейса в съемках приняли участие модели разных возрастов, национальностей и типажей. Другой важный посыл лукбука — подчеркнуть широкую географию площадки, поэтому съемки проводились в Екатеринбурге.

В течение месяца AliExpress будет активно рассказывать о брендах. Узнать подробнее о каждом бренде-участнике кампании можно будет в Instagram AliExpress Россия, а также на специальной странице самого маркетплейса.

«Мы знаем, что эта весна серьезно ударила по локальному бизнесу, особенно малому и особенно в сегменте fashion. Видим, как пропадают офлайн-витрины многих любимых брендов. При этом мы также видим, как растет спрос на покупки одежды в онлайне. Во время самоизоляции ассортимент наших локальных селлеров вырос в 1,5 раза, а продажи — почти в 4 раза. Этой кампанией мы хотим поддержать локальный бизнес и познакомить его с нашей широкой аудиторией», — прокомментировал Сергей Гречин, коммерческий директор AliExpress Россия.

«В разгар самоизоляции мы заметили резкое повышение спроса в онлайн-продажах, примерно в 2 раза. AliExpress — всемирно известная торговая онлайн-площадка, которую ежедневно посещают миллионы людей. А к 2020 году степень доверия к данной платформе выросла в разы, мы видим активную коммуникацию бренда, знаем об увеличении объёма продаж на платформе. Верим, что будущее только за онлайном, поэтому перспектива сотрудничества с такими ритейл-гигантами — это всегда дополнительное расширение территории влияния и представленности продукта», — Максим Юрин, сооснователь бренда GLOVE.ME.

AliExpress планирует не останавливаться на семи брендах-участниках и приглашает локальные бренды присоединиться к кампании. Чтобы стать частью месяца локальных fashion-брендов, бренды могут написать в директ Instagram AliExpress или заполнить эту форму.

Это не первая кампания в этом году, в которой AliExpress поддерживает локальные бренды. В июне маркетплейс запустил кампанию «Сделано в России — продается на AliExpress» и рассказал о производителях из 9 городов России, которые продают свои товары на AliExpress. Для локальных продавцов на маркетплейсе действует нулевая комиссия но первые полгода продаж, бесплатный фулфилмент в течение 60 дней и субсидии на доставку.

Автор: Анна
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