AliExpress объявляет о важных изменениях в логистических процессах

Маркетплейс и логистический оператор «Цайняо» повышают субсидию на доставку для продавцов, фиксируя базовый тариф на уровне 69 рублей для любого региона, что позволит российским магазинам снизить свои затраты на логистику и сделать бизнес на маркетплейсе очень прогнозируемым. Также компании снижают тарифы на доставку по России для покупателей — заказы от 99 рублей можно будет получить бесплатно в постаматах, пунктах выдачи и отделениях почты по всей стране.

Изменение логистики для покупателей

С 14 декабря AliExpress Россия и логистический оператор «Цайняо» снизят свои тарифы на доставку по России: заказы на сумму от 99 рублей можно будет получить бесплатно в отделении «Почты России» или в пункте выдачи заказов на всей территории страны, тогда как раньше такие условия распространялись только на заказы от 2500 рублей. Сейчас 60% заказов с AliExpress доставляются «Почтой России», остальные — курьером или до пункта выдачи заказов.

Курьерская доставка будет бесплатной для заказов дороже 2500 рублей на большей части страны. Доставка заказов на сумму 500 — 2500 рублей обойдется в 49 рублей, заказы дешевле 500 рублей можно будет получить за 99 рублей в большинстве регионов.

Уже с декабря такие тарифы на доставку будут действовать во всех магазинах российского Tmall — платформы AliExpress Россия, где продаются товары известных брендов, таких как Bosch, Braun, Crocs, Finn Flare, Puma, Redmond, Samsung и других — всего порядка 1000 магазинов. Исключением на первое время станут магазины крупной бытовой техники. Остальные продавцы, представленные на AliExpress, смогут перейти на новые тарифы постепенно.

Изменения логистики для российских продавцов

С 14 декабря российские продавцы AliExpress, которые пользуются логистическими сервисами «Цайняо» в России, смогут отправлять заказы по новым фиксированным тарифам, в которые уже заложены повышенные субсидии от AliExpress и «Цайняо». Услуга будет доступна компаниям, самозанятым и индивидуальным предпринимателям. В большинстве случаев стоимость доставки для продавца составит 69 рублей за заказ (без НДС). Она будет зависеть от веса отправления и логистических процессов (дропшиппинг или фулфилмент). Максимальная стоимость доставки составит 399 рублей — за отправление заказа от 5 до 30 кг. Ранее цена доставки для продавца зависела от веса и географии: минимальная стоимость отправления составляла 106 рублей для заказов менее 500 гр с доставкой по Москве.

«В 2021 году мы ожидаем существенного повышения доли локального бизнеса: уже в этом финансовом году он составит для AliExpress Россия десятки миллиардов рублей, а в следующем году мы планируем расти ещё быстрее. Субсидия на доставку должна помочь продавцам сделать свой бизнес на маркетплейсе более прогнозируемым и прибыльным, а также снизить операционные затраты для продавцов до уровня ниже, чем у других площадок. Именно такой подход позволит локальным селлерам заработать больше, а нам — вырастить локальный бизнес», — говорит Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

Чтобы воспользоваться новыми тарифами на доставку, продавец должен выполнить ряд условий: быть клиентом «Цайняо» и использовать услуги дропшиппинга (доставка заказа клиенту со склада продавца) или фулфилмента (хранение, комплектация и упаковка заказа на складе «Цайняо»), а также предложить покупателям доставку по новым тарифам. По данным AliExpress, после введения этих тарифов конверсия в покупку вырастает в 1,5-2 раза для заказов до 2500 тыс. рублей. Новые тарифы будут действовать для отправки заказов курьерскими службами, «Почтой России», а также для выдачи в пунктах выдачи заказов, партнёрских и собственных постаматах «Цайняо».

До сих пор AliExpress и «Цайняо» компенсировали по 60 рублей на доставку каждого заказа, теперь же общая экономия с учетом новых тарифов составит более 100 рублей за заказ. Кроме того, новые продавцы могут воспользоваться бесплатной доставкой первых 10 заказов и бесплатным хранением на складе «Цайняо».