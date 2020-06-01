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AliExpress открывает новые прямые рейсы из Китая в Россию для ускорения доставки

AliExpress Россия совместно с международным логистическим оператором «Цайняо» (Cainiao Network, принадлежит Alibaba Group), Почтой Китая и Почтой России запускают три новых регулярных грузовых рейса в Москву из аэропорта Чанши в Китае.

Посылки будут проходить сортировку на распределительных центрах Почты России в Москве, силами компании будет производиться таможенное оформление груза, а на «последней миле» заказы будут доставляться клиентам до почтового отделения или до двери.

Авиационную логистику для «Цайняо» организовывает дочернее предприятие Почты России в Китае. Рейсы выполняются собственными самолетами Почты России и бортами авиакомпании «Авиастар-ТУ». За один рейс воздушные суда перевозят в среднем более 40 тысяч заказов AliExpress. Рейсы из нового аэропорта позволят сократить время ожидания посылки для покупателей платформы в целом, а также для проекта AliExpress Plus — он гарантирует доставку до двери за 15 дней с момента оформления.

«Мы постоянно работаем над расширением географии наших рейсов. Чанша является одним из ключевых грузовых хабов Китая: за три месяца его грузооборот вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Здесь же находятся склады компании, которые аккумулируют заказы клиентов Alibaba во всём мире и это позволяет эффективнее распределять нагрузку. Благодаря новым рейсам мы сможем сократить время доставки посылок покупателям ещё на 5 дней», — комментирует Вячеслав Савин, генеральный директор «Цайняо» в России.

«Сотрудничество и отказ от промежуточных звеньев значительно ускорят доставку. Это крайне важно, поскольку ряд мер (например, доставка до двери в период самоизоляции) помогли сохранить клиентский спрос. Сейчас мы видим, что рынок международных посылок постепенно стабилизируется: на неделе 18-24 мая он прирос на 24 п.п. в сравнении с неделей 11-17 мая. На азиатском направлении прирост числа доставок составил 12 п.п., а вес — 22 п.п. неделя к неделе», — отметил Денис Ильин, заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России».

Одновременно с прямыми рейсами из Чанши «Цайняо» расширяет программу чартерных рейсов и взаимодействие с пассажирскими авиакомпаниями — для перевозки заказов теперь задействованы борты Royal Flight — они перевозят грузы китайских продавцов AliExpress в Россию.

За три месяца с начала эпидемии «Цайняо» доставил российским покупателям более 7 545 000 килограмм посылок — это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сейчас для доставки посылок AliExpress и «Цайняо» используют самолеты авиакомпаний «Авиастар-ТУ» и «Атран». Компания оперирует регулярными прямыми рейсами из Ханчжоу в Москву и Екатеринбург

Автор: Анна
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