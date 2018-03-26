AliExpress открывает сервис групповых покупок

Китайская торговая платформа AliExpress к распродаже 28 марта откроет сервис групповых покупок. При совместной покупке скидка может достигать 50% стоимости товара, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Alibaba Group.

Для получения групповой скидки на товар пользователь должен сначала оплатить его, а затем в течение суток найти как минимум ещё одного покупателя, поделившись ссылкой в социальных сетях, по электронной почте или через мессенджер. Если никто из приглашённых покупателей не оформит покупку в течение 24 часов, то пользователь получит свои деньги обратно, а его заказ по специальной цене будет отменён.

На первом этапе коллективные скидки будут доступны при покупке самых популярных товаров в категориях электроники, одежды и детских товаров — всего более 700 наименований, говорят в Alibaba Group. В течение года компания планирует распространить возможность получения групповых скидок на большинство товаров, продающихся на AliExpress и маркетплейсе Tmall.

Mail.ru Group также экспериментирует с функционалом групповых покупок. В феврале 2018 года компания объявила о тестировании мобильного приложения «Дешевле вместе», который позволяет получать скидки от совместных покупок. Приложение «Дешевле вместе» было запущено на Android, где набрало около 10 тыс. загрузок, и в ближайшее время появится версия для iOS. Это первый подобный сервис в России, настаивают в Mail.ru Group. Скидка начинает действовать, если товар закажут пользователь и кто-то из его друзей. Дисконт может достигать 90%, и пользователь фактически получает оптовую цену, даже заказывая товар в одном экземпляре, поясняют в Mail.ru Group.